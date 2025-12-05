Abertas as inscrições para a 4ª Mostra de Cinema Chica Pelega com categoria exclusiva para filmes com temática do Contestado

A 4ª Mostra de Cinema Chica Pelega abriu as inscrições para filmes de curta e longa-metragem que desejem integrar sua programação em 2026. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de janeiro de 2026, pela plataforma FilmFreeway ou através de formulário do Google.

Com o tema central Migrações Contemporâneas, a mostra busca produções que abordem experiências de deslocamento, travessias, identidades e encontros culturais. Podem participar filmes de ficção, documentário, animação, experimental ou híbridos, sem restrição de data de produção, desde que em cópia final digital e com legendas em português quando necessário.

Nesta edição a mostra terá seis categorias: Chica Pelega – Migrações Contemporâneas (Curtas e Longas), Estudantil, Infâncias na Tela, Catarinense e Contestado.

Destaque especial à categoria Contestado, que existe para fortalecer narrativas que dialoguem diretamente com a Guerra do Contestado (1912-1916), e seus desdobramentos históricos, sociais e culturais. A categoria Contestado responde ao compromisso da mostra em valorizar obras que revisitam, reinterpretam e ampliam as perspectivas desse conflito que marcou profundamente o território entre Santa Catarina e Paraná, e cujas ressonâncias continuam presentes nas identidades, memórias e organizações sociais da região.

Reforçando a trajetória de Chica Pelega, líder e combatente do Contestado que nomeia a mostra, ter uma categoria que exibe filmes que contam histórias dessa guerra é uma maneira de assegurar que a história e o legado dessa líder e combatente permaneçam como pilares da identidade da mostra. Ao abrir espaço para narrativas que ecoam a luta por território, a resistência e a força do povo do Contestado é também uma forma de honrar sua memória.

Entre os prêmios desta edição estão Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Filme pelo Júri Oficial, Fotografia, Montagem e Direção.

Realizada de 12 a 15 de março de 2026, em Videira/SC, com exibições presenciais e online pelo play.pupilo.tv.br, a mostra convida realizadores de todo o país e da América Latina a inscrever suas obras.

A Mostra de Cinema Chica Pelega é uma realização da VMS Filmagens e Eventos Ltda. e da Pupilo, reafirmando seu compromisso com a circulação de narrativas diversas e a ampliação do acesso ao cinema brasileiro e latino. O incentivo é do Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, com apoio da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.