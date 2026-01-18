Canal Brasil exibe “Bola pro Alto!”, documentário inédito sobre a altinha

O Canal Brasil estreia, dia 20/01, às 19h30 “Bola pro Alto!”, documentário dirigido por Cecília Lang sobre a altinha, o popular jogo nascido nas areias do Rio de Janeiro. Vencedor do prêmio de Melhor Longa-Metragem no Festival Sport Movies & TV, do Milano International FICTS Fest (2024), o filme mergulha nas práticas do Coqueirão, trecho da praia de Ipanema popularmente conhecido como berço da altinha. Com participações de Evandro Mesquita, Cynthia Howlett, Karina Vela e Marcelo Adnet, o documentário retrata a modalidade não apenas como atividade física, mas principalmente uma expressão da cultura carioca praiana, revelando seus personagens, bastidores e evolução.

Com uma dinâmica informal e focada no espírito colaborativo, a altinha é um jogo criado nos anos 1960 e tem como objetivo manter a bola no ar sem o uso das mãos. Resultado de uma pesquisa de sete anos da diretora Cecília Lang, o longa revela ainda as mudanças e adaptações feitas no jogo desde sua criação, e mostra como este se tornou um fenômeno social e cultural, sendo reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Rio de Janeiro desde 2020.