Filmambiente abre inscrições para edição de 2026

Estão abertas as inscrições para a edição 15ª edição do Filmambiente, festival internacional de filmes com temática ambiental, sustentabilidade e direitos humanos, que será realizado de 23 de setembro a 2 de outubro, no Rio de Janeiro. As categorias incluem documentários, animações e ficções de longa e curta-metragem, brasileiros e internacionais. As inscrições devem ser feitas pelo site filmfreeway.com/Filmambiente até 10 de maio. Dentre as regras para habilitação, os filmes devem ter sido concluídos nos últimos dois anos e não exibidos ou lançados em cinemas, televisão, vídeo ou internet no Brasil. O resultado da seleção será anunciado em julho no site do festival.

Criado em 2011 pela produtora carioca e atual curadora Suzana Amado, o Filmambiente celebra 15 anos em 2026, como um festival de cinema com alma carioca e alcance global, 100% gratuito e intencionalmente inclusivo, que fala de sustentabilidade e direitos.

Este ano, a organização dos painéis temáticos terá curadoria da historiadora e escritora Ynaê Lopes dos Santos, professora de História da América da Universidade Federal Fluminense e bacharel, mestre e doutora em História pela Universidade de São Paulo e autora do livro “Racismo Brasileiro: uma História da Formação do País”, dentre outros.

O Filmambiente trabalha o ano todo em associação com outros festivais de cinema ambiental, através do Green Film Network, para ampliar a conscientização. Além disso, participa de diferentes festivais e eventos cinematográficos em todo o mundo para selecionar os melhores filmes e vídeos disponíveis para apresentar ao público brasileiro.