“O Filho de Mil Homens” e “O Agente Secreto” lideram pré-indicações aos Prêmios Platino Xcaret

“O Filho de Mil Homens” (foto), de Daniel Rezende, com 11 indicações, e “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, com 8, são os filmes brasileiros com mais pré-indicações para os Prêmios Platino Xcaret, que terá sua noite de gala no dia 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco do Parque Xcaret, na Riviera Maya, no México.

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, com 11 pré-seleções, e “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, com 9, são as séries brasileiras que lideram a lista.

Durante a gala, também será concedido o Prêmio Platino de Honra que, em outras edições, foi atribuído a personalidades destacadas do audiovisual ibero-americano, como Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas e Sonia Braga. Igualmente, e como em cada edição, serão entregues também os Prêmios do Público.

Confira as pré-indicações de cada obra brasileira:

O FILHO DE MIL HOMENS

MELHOR FILME, DIREÇÃO e ROTEIRO (Daniel Rezende), ATOR COADJUVANTE (Johnny Massaro), ATRIZ COADJUVANTE (Grace Passô), MÚSICA ORIGINAL, DIREÇÃO DE ARTE, FOTOGRAFIA, DIREÇÃO DE SOM, EFEITOS ESPECIAIS e MAQUIAGEM.

O AGENTE SECRETO

MELHOR FILME, DIREÇÃO e ROTEIRO (Kleber Mendonça Filho), INTERPRETAÇÃO MASCULINA (Wagner Moura), MÚSICA ORIGINAL, MONTAGEM, DIREÇÃO DE ARTE e FIGURINO.

MANAS

MELHOR FILME, OBRA PRIMA (Marianna Brennand), ATRIZ COADJUVANTE (Dira Paes), MONTAGEM e EDUCAÇÃO EM VALORES.

O ÚLTIMO AZUL

INTERPRETAÇÃO FEMININA (Denise Weinberg), ATOR COADJUVANTE (Rodrigo Santoro), EFEITOS ESPECIAIS.

HOMEM COM H

INTERPRETAÇÃO MASCULINA (Jesuíta Barbosa), DIREÇÃO DE SOM, FOTOGRAFIA, FIGURINO e MAQUIAGEM.

VITÓRIA

INTERPRETAÇÃO FEMININA (Fernanda Montenegro).

Na categoria COMÉDIA, os pré-indicados são “CIC – Central de Inteligência Cearense”, “Uma Mulher sem Filtro” e “Kasa Branca”, também indicada para o Prêmio de Educação em Valores.

Na categoria DOCUMENTÁRIOS, “Apocalipse nos Trópicos”, “Milton Bituca Nascimento” e “Ritas”.

Na categoria ANIMAÇÃO, “Abá e sua Banda”; “A Natureza das Coisas Invisíveis” ganhou pré-indicação ao Prêmio de Valores em Educação.

A seguir, as pré-indicações para as minisséries:

MÁSCARAS DE OXIGÊNIO NÃO CAIRÃO AUTOMATICAMENTE

MELHOR MINISSÉRIE OU TELESSÉRIE, MELHOR CRIADOR (Thiago Pimentel, Patrícia Corso, Leonardo Moreira), INTERPRETAÇÃO MASCULINA (Johnny Massaro), INTERPRETAÇÃO FEMININA (Bruna Linzmeyer), ATRIZ COADJUVANTE (Hermila Guedes), MONTAGEM, DIREÇÃO DE ARTE, FOTOGRAFIA, DIREÇÃO DE SOM, FIGURINO e MAQUIAGEM.

ÂNGELA DINIZ: ASSASSINADA E CONDENADA

MELHOR MINISSÉRIE OU TELESSÉRIE, INTERPRETAÇÃO FEMININA (Marjorie Estiano), ATOR COADJUVANTE (Thiago Lacerda), MÚSICA ORIGINAL, DIREÇÃO DE ARTE, FOTOGRAFIA, FIGURINO, EFEITOS ESPECIAIS, e MAQUIAGEM.

TREMEMBÉ

INTERPRETAÇÃO FEMININA (Marina Ruy Barbosa) , ATOR COADJUVANTE (Felipe Simas), ATRIZ COADJUVANTE (Bianca Comparato).

OS DONOS DO JOGO

MELHOR MINISSERIE OU TELESSÉRIE, MELHOR CRIADOR (Heitor Dhalia), INTERPRETAÇÃO MASCULINA (Chico Díaz), COADJUVANTE MASCULINO (Xamã), MÚSICA ORIGINAL, EFEITOS ESPECIAIS,

“Maria e o Cangaço” (Direção de Som) e “Pssica” (Montagem) completam esta lista.

Já para as minisséries de longa duração, as pré-indicações ficaram com “Beleza Fatal” e “Guerreiros do Sol”.

A tendência de alta no número de produções participantes é uma mostra da situação favorável do audiovisual ibero-americano, que se ergue com segurança e constância como um dos setores chave na produção de cinema e séries a nível internacional. Após as 812 estreias ibero-americanas de 2021, o crescimento e a paulatina recuperação pós-pandêmica da indústria ficaram evidenciados com as 994 obras inscritas em 2022, as 1.121 produções de 2023, as 1.196 obras inscritas em 2024 e os 1.208 títulos de 2025, entre os quais 590 são longas-metragens de ficção, 416 longas-metragens documentais, 18 longas-metragens de animação, 158 figuram como minisséries ou telesséries e 26 são séries de longa duração.