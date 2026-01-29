III Festival Nacional de Curtas-Metragens Flávio Migliaccio tem inscrições abertas

O III Festival Nacional de Curtas-Metragens Flávio Migliaccio, que será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), abriu as inscrições gratuitas através do site frankfurtproducoes.com/festflavio2026.

Voltado para a valorização do cinema brasileiro em formato curto, o festival recebe curtas-metragens de ficção e documentários, com duração entre 3 e 30 minutos, produzidos a partir de 2023, em qualquer região do Brasil. As inscrições são gratuitas, reforçando o compromisso do festival com a democratização do acesso e o incentivo à produção audiovisual independente.

Criado em homenagem ao ator Flávio Migliaccio, figura fundamental da cultura brasileira, o festival chega à sua terceira edição consolidado como um espaço de visibilidade, encontro e reflexão para realizadores, estudantes, profissionais do audiovisual e público.

O III Festival Nacional de Curtas-Metragens Flávio Migliaccio é uma produção da Frankfurt Produções, com direção-geral de Francis Ivanovich, cineasta e idealizador do projeto.