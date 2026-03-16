Programa do Sebrae Minas oferece workshops e estágio na pré-produção do filme “O Passeio de Dendiara”

As inscrições para a Residência Filme em Movimento, iniciativa do Max Lab, programa do Sebrae Minas voltado ao fortalecimento da economia criativa, estão abertas. A proposta oferece uma experiência imersiva nos processos criativos e de pré-produção do longa-metragem “O Passeio de Dendiara”, dirigido pela cineasta mineira Elza Cataldo. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser realizadas neste link.

Serão selecionados 20 participantes, entre profissionais e estudantes do audiovisual, que terão acesso a workshops, palestras e atividades formativas, sob a coordenação da cineasta. A Residência ocorre entre 1º de abril e 30 de junho, no P7 Criativo, em Belo Horizonte, com carga horária de 28 horas de formação, além da possibilidade de estágio em diferentes departamentos da produção do filme.

A programação inclui workshops sobre adaptação literária para roteiro audiovisual, direção cinematográfica, direção de arte e figurino, direção de fotografia, produção e distribuição de filmes, com especialistas convidados da indústria. Além da formação teórica, os participantes poderão acompanhar o desenvolvimento do projeto audiovisual e entender, na prática, os desafios criativos, técnicos e estratégicos envolvidos na realização de um longa-metragem.

Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos, especialmente profissionais do setor audiovisual, representantes de produtoras audiovisuais, estudantes de cinema e audiovisual e profissionais criativos interessados na produção cinematográfica.

O longa-metragem “O Passeio de Dendiara” é inspirado no livro homônimo da autora Ana Beltrame e aborda, de forma sensível e ficcional, temas ligados à realidade da Amazônia profunda, como a violência associada aos garimpos ilegais e a exploração de populações vulneráveis.

A obra está sendo realizada pela Persona Filmes, em coprodução com Maria Zimbra, produtora portuguesa, Boca a Boca, produtora francesa, e com a Lira Filmes e a Pyxis, produtoras brasileiras. O filme conta com a colaboração de profissionais do cinema de Minas Gerais, São Paulo, Pará, Amapá, Portugal e França.