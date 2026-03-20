Projeto “Fazendo meu Primeiro Filme” inicia sua segunda edição no DEGASE, em Belford Roxo

Foto: Jefferson Rocha, Coordenador da TV DEGASE; Pedro Dannemann, Professor do curso; Steve Solot, Presidente, LATC; Doralice Sisnande dos Santos, Terapeuta Ocupacional-Direção Técnica, DEGASE

O projeto de inclusão social pelo audiovisual Fazendo meu Primeiro Filme, iniciativa do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) com execução do Latin American Training Center (LATC), iniciou sua segunda edição realizada no DEGASE – Departamento Geral de Ações Socioeducativas, desta vez na unidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Voltado para a capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade, o novo curso conduzido pelo professor Pedro Dannemann, reúne 10 participantes do DEGASE-Belford Roxo ao longo de seis semanas, nas quais os alunos aprenderam, de forma prática, os fundamentos da linguagem audiovisual e produziram curtas-metragens utilizando telefones celulares.

O DEGASE é o órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro responsável pela execução de medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei, atuando na promoção da reintegração social por meio de ações educativas, culturais e de formação cidadã. Nesse contexto, o projeto se insere como uma ferramenta concreta de transformação, oferecendo aos jovens novas perspectivas por meio da expressão criativa e do desenvolvimento de competências técnicas.

Esta edição em Belford Roxo dá continuidade ao trabalho iniciado em 2025, quando o projeto foi implementado pela primeira vez na unidade do DEGASE na Ilha do Governador, consolidando uma parceria que vem demonstrando resultados consistentes no engajamento e na formação dos participantes.

Ao final do curso, será realizada uma mostra, com a exibição dos filmes produzidos pelos alunos para seus familiares, convidados e autoridades, e a entrega de certificados de conclusão do curso, celebrando não apenas a conclusão do programa, mas também o protagonismo e a criatividade dos jovens envolvidos.

“O impacto do projeto vai além da formação técnica. Trata-se de oferecer voz, autoestima e novas possibilidades de futuro para esses jovens”, destaca Steve Solot, Presidente do LATC.

Com base nos resultados alcançados, o projeto Fazendo meu Primeiro Filme reafirma seu compromisso com a inclusão social e a democratização do acesso ao audiovisual, consolidando-se como uma iniciativa de referência no uso do cinema como instrumento de transformação social no Estado do Rio de Janeiro.