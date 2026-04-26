Conheça os projetos vencedores da 15ª edição do BrLab

Foto © Isabel Praxedes

A 15ª edição do BrLab apresentou uma extensa programação voltada ao público em geral, contando com a participação de dezenas de profissionais de destaque do audiovisual ibero-americano. Incluiu workshops, masterclass, encontros de roteiristas e sobre sustentabilidade e uma mostra dedicada a filmes emblemáticos que passaram pelo evento. Contou ainda com uma programação extensa e formada por laboratórios, como o Think Tank Petrobras, um novo espaço de encontro, fruto de uma nova parceria entre a Petrobras — patrocinadora master dessa edição —, e do BrLab. A mesa teve a presença da curadora Ariene Ferreira, da Cinema Verde, e aconteceu nas cidades de São Paulo e Brasília.

O evento reuniu especialistas entre os dias 11 e 14 de abril, em grupos de trabalho fechados e painéis abertos, que visaram a aprofundar a discussão sobre sustentabilidade no audiovisual brasileiro, além de discussões aprofundadas sobre temas como roteiro, produção, inteligência artificial, políticas públicas e direção de arte; em Brasília, o evento promoveu ainda duas mesas na itinerância do BrLab no Cine Brasília, no dia 16 de abril.

Outro programa que integrou a programação é o BrPlot, dedicado à reflexão sobre roteiro: partiu da ideia de que o roteiro é o espaço onde se definem memória, ponto de vista e construção narrativa. O eixo propôs discussões sobre como o audiovisual contemporâneo transforma experiências históricas em dramaturgia e como o silêncio se estabelece como um elemento central na forma de narrar o presente. A mesa contou com a curadoria da roteirista Maíra Oliveira, centrada nesse tema de Silêncios e Silenciamentos.

O Reach abordou questões de audiência e formação de público, com foco na reflexão sobre a audiência dos projetos audiovisuais em desenvolvimento, esclarecendo tendências contemporâneas e discussões cruciais do setor audiovisual. Em tempos de Inteligência Artificial e outras tecnologias, os convidados debateram a importância de conectar esses conceitos a um público maior de profissionais e discutir o quão importante é o engajamento do público durante toda a vida de um filme, desde o seu desenvolvimento e financiamento até a sua distribuição.

A Mostra de Filmes BrLab reúne títulos do cinema brasileiro e latino-americano recente, acompanhando diferentes formas de olhar para o tempo presente e suas tensões. A seleção inclui obras que circularam por importantes festivais internacionais e brasileiros. As sessões acontecem em diferentes espaços de exibição, como Cinemateca Brasileira, CineSesc, Cinusp, Cine Olido, Espaço Petrobras de Cinema e Matilha Cultural, em São Paulo, além do Cine Brasília, em Brasília, e do Cinema da Fundação, em Recife.

Por fim, na noite do dia 14 de abril, houve uma premiação com intuito de homenagear e valorizar os trabalhos envolvidos no BrLab, e em seguida uma festa de encerramento para celebrar o sucesso do evento, pela oportunidade de prestigiar o trabalho de diversos profissionais talentosos do audiovisual e pelas trocas que foram feitas nos encontros e mesas.

Os filmes premiados foram:

BrLab Features

Prêmio de Distribuição VITRINE FILMES: Irmã Mais Velha

Prêmio POP UP FILM RESIDENCY: El Umbral

Prêmio CINÉMA EN DÉVELOPPEMENT + PROJETO PARADISO: Dentro do Rio

Prêmio CESNIK, QUINTINO, SALINAS, VALERIO & FITTIPALDI: A Última Cachorra

BrLab Audience Design

Prêmio VITRINE LAB: Show da Xoxa

BrLab Rough Cut