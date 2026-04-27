Kleber Mendonça Filho revela os bastidores de suas principais obras em estreia da 2ª temporada de “Cineastas”

Premiado como melhor diretor no Festival de Cannes de 2025, por “O Agente Secreto, obra indicada em quatro categorias do Oscar 2026, incluindo melhor filme, Kleber Mendonça Filho é o entrevistado no episódio de estreia da série original e inédita “Cineastas”, que chega com exclusividade no Curta! e já está disponível no CurtaOn – Clube de Documentários. O cineasta pernambucano detalha os bastidores de alguns de seus filmes e técnicas empregadas no episódio que leva o seu nome.

Viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), a série dirigida por Hermes Leal tem dez episódios e conta com mais de 70 entrevistados. Além de Mendonça, os demais episódios são dedicados a Lírio Ferreira, Laís Bodanzky, Gabriel Mascaro, Julio Bressane, Jeferson De, Andrucha Waddington, Sandra Kogut, Anna Muylaert e João Batista de Andrade. Eles falam sobre seus processos criativos, compartilham suas influências, ideias e informações sobre as etapas de produção e filmagem das obras. Também são entrevistados atores e críticos de cinema.

Além de Kleber, o primeiro episódio traz entrevistas com personalidades que trabalharam com ele, como o diretor Juliano Dornelles e as atrizes Maeve Jinkings e Karine Teles. Também participam especialistas e críticos, como Inácio Araújo, Humberto Pereira da Silva e Luiz Zanin Oricchio.

De acordo com Emilie Lesclaux, produtora e companheira de Kleber, seus filmes se destacam pela identidade brasileira marcante ao mesmo tempo que contam histórias acessíveis para outras audiências. Como “Bacurau” (2019), que traz às telas temas como memória, preservação e resistência, e que Kleber define como “louco e sem-noção”.

Antes de “Bacurau”, vieram produções como “Eletrodoméstica” (2005), “Recife Frio” (2009), “Aquarius” (2016) e “Som ao Redor” (2012), fundamentais na construção da carreira do diretor. Este último, inspirado no encantamento por “Faça a Coisa Certa” (1989), de Spike Lee, que traz para o cotidiano urbano questões e estruturas sociais históricos.

“Cineastas – 2ª Temporada” é uma produção da HL Filmes. A série completa pode ser vista no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br). A estreia no Curta! é no dia temático Quartas de Cena & Cinema, 29 de abril, às 21h30.