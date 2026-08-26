Cinebiografia de Paula e Hortência, com Tainá Müller e Juliana Didone, encerra filmagens
Foto: Adriana Tavares, produtora executiva da Café Royal, Tainá Müller, Magic Paula, Joca, Hortência e Juliana Didone © Alisson Louback
O longa-metragem “Paula e Hortência – A Última Chance”, cinebiografia inspirada nas trajetórias das jogadoras Hortência e Magic Paula, encerrou suas filmagens. Dirigido por “Joca” Georgia Guerra-Peixe, roteirizado por Patricia Corso e produzido pela Café Royal, o filme tem Juliana Didone e Tainá Müller nos papéis das duas grandes referências do basquete brasileiro.
O filme é inspirado em acontecimentos que antecederam os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e acompanha o momento em que Hortência, recém-mãe e já aposentada, é convocada de volta à seleção brasileira. Narrada pelo olhar de Paula, a trama mergulha nos bastidores da relação entre as duas atletas, explorando os desafios, as divergências e a parceria que ajudou a construir uma das eras mais vitoriosas do esporte nacional.
“Paula e Hortência – A Última Chance” tem previsão de estreia para 2027 com distribuição da O2 Play.