James Gray vem ao Brasil apresentar “Tigre de Papel” na Mostra Internacional de São Paulo

A Diamond Films trará o diretor e roteirista James Gray ao Brasil para prestigiar a cerimônia de abertura da 50ª Mostra Internacional de São Paulo, onde “Tigre de Papel” (“Paper Tiger”), seu mais novo lançamento, fará sua primeira exibição no país. Uma produção da brasileira RT Features, em parceria com Leone Film Group e Keep Head Productions, o longa já conquistou críticos e espectadores em Cannes com a história de uma família, cuja busca pelo sonho americano ganha contornos verdadeiramente angustiantes.

Protagonizado por Adam Driver, Miles Teller e Scarlett Johansson, o filme acompanha dois irmãos com perfis bem diferentes. Enquanto o engenheiro Irwin Pearl (Teller) construiu uma vida modesta com sua esposa Hester (Johansson) e seus filhos, seu irmão Gary (Driver) seguiu um rumo solitário e fez carreira no departamento de polícia. Seus caminhos voltam a se entrelaçar quando Gary apresenta uma oportunidade de negócios irresistível para o irmão. Porém, o que parecia a garantia de um dinheiro fácil se transforma em um pesadelo envolvendo a máfia russa, que colocará as vidas de quem amam em risco.

A sessão de abertura da mostra acontecerá em 14 de outubro, na Sala São Paulo, apenas para convidados. Depois, “Tigre de Papel” terá sessões abertas para o público durante o festival, antes de chegar oficialmente aos cinemas brasileiros, em 7 de janeiro de 2027, com distribuição da Diamond Films.