Vencedor de Gramado, “Nosso Segredo”, de Grace Passô, estreia nos cinemas

Consagrado como Melhor Filme da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, “Nosso Segredo”, primeiro longa-metragem dirigido por Grace Passô, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 27 de agosto. O filme chega ao circuito poucos dias depois de conquistar três Kikitos: além do principal prêmio da noite, recebeu os troféus de Melhor Fotografia, para Wilssa Esser, e Melhor Direção de Arte, para Lucas Osório.

“Nosso Segredo” teve sua estreia mundial na mostra Perspectives, do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), dedicada a cineastas em seu primeiro longa-metragem. Depois da apresentação na Alemanha, a produção passou por festivais na França, no Uruguai, na Argentina e na Jordânia, antes de realizar sua première nacional em Gramado, onde era o único título da mostra competitiva de longas brasileiros dirigido por uma mulher.

Filmado em Belo Horizonte, o longa acompanha uma família negra que tenta reconstruir sua rotina após uma perda recente. Enquanto cada integrante enfrenta o luto à sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de transformar a forma como todos atravessam esse processo. O elenco reúne Robert Frank, Ju Colombo, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip, Marisa Revert, Gláucia Vandeveld e Juan Queiroz, além das participações especiais de Mateus Aleluia e Tássia Reis, que fazem suas primeiras atuações no cinema.

A trilha sonora original é assinada por Amaro Freitas, um dos pianistas brasileiros de maior projeção internacional. Vencedor do Prêmio Paul Acket, concedido pelo North Sea Jazz Festival, e reconhecido por aproximar o jazz contemporâneo das tradições musicais afro-brasileiras, o artista cria para o filme uma atmosfera sensível que amplia a dimensão emocional da narrativa.

Produzido pelo cineasta Ricardo Alves Jr., da Entre Filmes, em coprodução com Globo Filmes, Desvia Filmes, Quarta-Feira Filmes, Foi Bonita a Festa e Grãos da Imagem, “Nosso Segredo” chega às salas pela Sessão Vitrine Petrobras, projeto de difusão e democratização do cinema brasileiro idealizado pela Vitrine Filmes em parceria com a Petrobras.