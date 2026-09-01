“Cartas para…” vence prêmio de melhor longa-metragem do 6º Citronela Doc

O 6º Citronela Doc – Festival de Documentários de Ilhabela anunciou, neste domingo, os vencedores de sua edição de 2026, realizada entre os dias 25 e 30 de agosto, em Ilhabela (SP). Pela primeira vez, o festival premiou filmes da Mostra Regional e da Mostra Nacional.

O prêmio de Melhor Longa-Metragem foi concedido a “Cartas para…”, de Vânia Lima, filme que acompanha a troca de correspondências entre as escritoras Paulina Chiziane (Moçambique), Elisa Lucinda (Brasil) e Raquel Lima (Portugal).

“A Pele do Ouro”, de Marcela Ulhoa e Yare Perdomo, recebeu o prêmio de Melhor Curta-Metragem. O filme é protagonizado e narrado por Patri, uma imigrante venezuelana que revela a exploração sofrida pelas mulheres no garimpo na Amazônia brasileira.

“Lendo o Mundo”, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira, sobre um projeto experimental de alfabetização conduzido por Paulo Freire em Angicos, Rio Grande do Norte, na década de 1960, foi reconhecido com Menção Honrosa.

Na Mostra Regional, “A Força da Raiz”, de Maria Sol Aranda, foi escolhido como Melhor Filme. A produção trata de plantas medicinais e a sabedoria ancestral das mulheres. “Janelas da Memória”, de Yasmin Bilard, conquistou o prêmio de Melhor Filme de Diretor(a) Estreante. O documentário mostra a destruição causada por uma enchente catastrófica em São Luiz do Paraitinga, em 2010, e a reconstrução da cidade.

A edição também concedeu o Prêmio Utopia Docs, oferecido pela distribuidora internacional Utopia Docs, a “O Pai e o Pajé”, de Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli e Luís Villaça, que mostra a busca pessoal do cineasta Iawarete por entender por que seu povo Kaiabi abandona suas tradições ancestrais para adotar o cristianismo, e o Prêmio de Incentivo todesplay a ”Cordões e Sinos de Além-Mar”, de Yuji Kodato e Jeremias Brasileiro, sobre as Congadas mineiras.

Selecionados entre mais de 550 filmes inscritos, os trabalhos exibidos representaram 13 estados brasileiros e cinco cidades do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. A programação competitiva reuniu documentários que abordaram temas como memória, educação, música, povos indígenas, cultura afro-brasileira, meio ambiente, violência de Estado, garimpo, tradições populares e os impactos da crise climática. A Mostra Regional destacou ainda a diversidade de olhares sobre os territórios, com produções voltadas a saberes ancestrais, identidade, sustentabilidade e modos de vida locais.

Os vencedores foram escolhidos por um júri formado por profissionais do audiovisual: Tatiana Lohmann (diretora), Paulina Chamorro (jornalista e diretora), Willen Dias (montador), Erika Araujo (produtora executiva), Lygia Barbosa (diretora) e Paulo Delfini (curador, Icine).

Entre as novidades da edição esteve a Mostra Internacional, realizada em parceria com o Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), da Colômbia. A seleção apresentou produções colombianas recentes, incluindo o longa “Andariega”, de Raúl Soto Rodríguez, e curtas que, em sua maioria, tiveram estreia brasileira no Citronela Doc.

O festival também promoveu atividades formativas, coordenadas pela Escola de Cinema Citronela. O Encontro de Realizadores ofereceu três dias de ações em parceria com instituições como Spcine, Sebrae, Icine, Ilhacine e Ilhabela Convention & Visitors Bureau, fortalecendo a presença de realizadores do Litoral Norte paulista e do Vale do Paraíba. Um destaque do Encontro de Realizadores foi a masterclass “O Problema do Documentário”, ministrada por João Moreira Salles.

Abrindo e fechando o festival foram exibidas sessões especiais com os filmes “Artacho Jurado, Sinfonia de um Arquiteto”, de Teresa Eça e Pedro Gorski, e “Mounir”, de Juliana Borges.

Além dos filmes e atividades formativas, o festival promoveu também debates e apresentações artísticas.

A edição trouxe uma Mostra Educativa, que ofereceu sessões para estudantes da rede pública de Ilhabela, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Cine Villa Bella & Clube.

Parte da programação está disponível online, de 1º a 10 de setembro, pelas plataformas Spcine Play e todesplay.

O 6º Citronela Doc é uma realização do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com produção da Associação Cultural Citronela e coprodução de Ver Para Crer, Salga Filmes e BR8 Cultural.

Confira os vencedores do 6º Citronela Doc:

Melhor Longa-Metragem

“Cartas para…” – Vânia Lima

Melhor Curta-Metragem

“A Pele do Ouro” – Marcela Ulhoa e Yare Perdomo

Menção Honrosa

“Lendo o Mundo”, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira

Melhor Filme Regional

“A Força da Raiz” – Maria Sol Aranda

Melhor Filme de Diretor(a) Estreante – Mostra Regional

“Janelas da Memória” – Yasmin Bilard

Prêmio Utopia Docs

“O Pai e o Pajé” – Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli e Luís Villaça

Prêmio de Incentivo todesplay

“Cordões e Sinos de Além-Mar” – Yuji Kodato e Jeremias Brasileiro