9º Festival Lugar de Mulher é no Cinema abre inscrições para realizadoras de todo o Brasil

O 9º Festival Lugar de Mulher é no Cinema, maior mostra competitiva de cinema feminino nacional, abre inscrições para curtas-metragens dirigidos por mulheres e pessoas não binárias de todo o Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 20 de setembro, por meio de formulário. O festival acontece de 28 de outubro a 1 de novembro, em Salvador (BA).

Podem ser inscritos filmes com até 20 minutos de duração, finalizados a partir de 2024. Os trabalhos devem estar hospedados em plataformas como YouTube ou Vimeo. A seleção será realizada por uma equipe de curadoria escolhida pela organização e contemplará cerca de 25 curtas-metragens, distribuídos entre três mostras competitivas: Mostra Frutos, destinada a filmes de todo o Brasil; Mostra Raízes, voltada para produções baianas; e Mostra Semente, com obras direcionadas à infância e à adolescência.

Entre os critérios considerados pela curadoria estão a temática, qualidade técnica e artística das obras, dentro da perspectiva do festival em ampliar a presença e a diversidade dos olhares de mulheres e pessoas não binárias no cinema. A iniciativa tem como objetivo gerar visibilidade a diferentes experiências e identidades, contemplando mulheres cis e trans, pessoas LGBTQIAPN+, pretas, indígenas, brancas e pessoas com deficiência.

O 9º Festival Lugar de Mulher é no Cinema será realizado na Sala Walter da Silveira. A programação competitiva volta a reunir diferentes perspectivas sobre experiências, territórios e identidades, mantendo como princípio a busca por maior representatividade das mulheres e pessoas não binárias nas telas.

Além da exibição dos filmes, o festival conta com premiações. Na Mostra Frutos, serão concedidos os prêmios de Melhor Filme de Ficção, Melhor Filme de Documentário, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro e o Prêmio Especial Marielle Franco, destinado ao melhor filme com temática relacionada aos direitos humanos.

Já nas mostras Raízes e Semente, serão premiados Melhor Filme da Mostra Raízes, Melhor Revelação da Mostra Raízes, Melhor Filme da Mostra Semente e Melhor Animação da Mostra Semente. O júri também poderá conceder menções honrosas.