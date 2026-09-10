Série true crime “Morte e Mistério na Amazônia” estreia na HBO e HBO Max

Estreia nesta quinta-feira, 10 de setembro, na HBO e na HBO Max, a nova série documental nacional “Morte e Mistério na Amazônia”. No streaming, todos os episódios estão disponíveis, enquanto no canal serão exibidos semanalmente. A produção revisita um dos casos mais intrigantes da Amazônia. A trama retrata uma lendária cidade perdida, palco de expedições internacionais, desaparecimentos sem solução e décadas de investigações conduzidas por autoridades internacionais.

O personagem central da história é Tatunca Nara, guia que afirmava conhecer o caminho até Akakor e que passou a ser associado ao desaparecimento e à morte de diversos aventureiros na região. Décadas depois, o caso continua cercado por questionamentos, teorias e mistérios que permanecem sem respostas definitivas.

Ao longo de três episódios, “Morte e Mistério na Amazônia” reúne depoimentos de investigadores, jornalistas, familiares, especialistas e testemunhas que acompanharam os acontecimentos, além de entrevistas com o próprio Tatunca Nara, que apresenta sua versão dos fatos. Gravada no Brasil, nos Estados Unidos e no Caribe, a série combina investigação jornalística, pesquisa histórica, provas inéditas e relatos exclusivos.

Dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra – responsáveis pela série documental “Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez” e indicados 13 vezes ao Emmy, vencendo a premiação em três ocasiões – “Morte e Mistério na Amazônia” reconstrói uma história marcada por reviravoltas, que confrontam narrativas e separam fatos de mitos.

“Morte e Mistério na Amazônia” é uma coprodução da HBO com a Producing Partners. A série é dirigida e produzida por Tatiana Issa e Guto Barra e com supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz por parte da Warner Bros. Discovery.