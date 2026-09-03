Vitrine Lab abre inscrições para sua 7ª edição

Em sua sétima edição, o Vitrine Lab, laboratório de distribuição cinematográfica do Grupo Vitrine Filmes, ampliará o número de selecionados para 130 vagas gratuitas que serão distribuídas a profissionais e estudantes de todo o país.

O Vitrine Lab será realizado entre os dias 23 de outubro e 16 de novembro, totalmente online, ao longo de 10 encontros e apresentará duas masterclasses abertas ao público. A abertura das inscrições ocorreu às 12 horas do dia 3 de setembro, e se encerrará no prazo final de 10 de setembro ou assim que o número de 600 candidaturas for atingido. As inscrições deverão ser realizadas através do formulário disponibilizado no site da Vitrine Filmes. Na edição passada, as inscrições foram encerradas em tempo recorde, permanecendo abertas somente por 18 horas, quando se completou o número de 400 inscritos.

Em 2026, o lab manterá a mesma estrutura de conteúdo da edição passada, assim como o foco em curadoria, que tiveram avaliação excelente por parte dos alunos. A carga horária será ampliada e soma uma masterclass aberta ao público no encerramento do programa.

Celebrando os 15 anos da Sessão Vitrine Petrobras, o Vitrine Lab renova a parceria com o patrocínio da Sessão Vitrine Petrobras. Projeto Paradiso e Itaú Cultural se mantém como apoiadores do projeto e Expocine e Marahu Lab retornam como parceiros institucionais, proporcionando oportunidades para que o Vitrine Lab amplie seu público e construa diálogos com a indústria, através de aulas presenciais que serão apresentadas inseridas na programação de cada um dos eventos.

O Vitrine Lab é um curso voltado à formação de estudantes e profissionais da área audiovisual interessados em atuar na área de distribuição cinematográfica. Também é destinado a produtores, diretores, roteiristas e demais profissionais do audiovisual que desejam aprofundar seus conhecimentos em áreas correlatas à sua atuação principal. Não são elegíveis candidaturas de profissionais que não tenham experiência acadêmica ou profissional no setor audiovisual.

Na busca de promover uma indústria mais plural e acessível para novos talentos, a seleção buscará dar espaço à participação de pessoas negras, indígenas, trans, pessoas com deficiência, mães e pessoas residentes em regiões fora do eixo Rio-São Paulo.

O resultado da seleção será anunciado na primeira quinzena de outubro. As inscrições, o regulamento e o resultado estarão disponíveis através do site da Vitrine Filmes, https://www.vitrinefilmes.com.br/pt/vitrine-labs.