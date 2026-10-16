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#LINK doc.industry divulga premiados de sua terceira edição no Brasil

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O #LINK doc.industry encerrou sua terceira edição no Brasil com a entrega de 38 estímulos a 21 projetos documentais, no valor estimado de mais de R$ 550 mil. Realizado de 2 a 7 de outubro, nas instalações do Sesc Copacabana, do Sesc Tijuca e do RioMarket, no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro, em parceria com o Festival do Rio e o RioMarket, o encontro mobilizou uma rede de profissionais, festivais e empresas para apoiar a criação, a realização e a circulação internacional das obras.

Com 15 edições anteriores em sua trajetória, o #LINK doc.industry reuniu nesta edição 28 projetos no WIP:LAB, DOC:LAB e LINKEAD@S, além de 17 projetos na estreia do MATCH:BRASIL. Ao longo dos 6 dias de programação, as atividades começaram com a apresentação inicial dos projetos em formato de pitch elevator, seguidas por reuniões de assessoria e tutorias personalizadas. A programação incluiu também mais de 1.650 encontros one-to-one, 480 tutorias, 64 round tables, keynotes e palestras, culminando nas sessões de pitching realizadas nos dias finais do evento para conectar cineastas e produtores a importantes profissionais do setor audiovisual.

Os três laboratórios do #LINK doc.industry reuniram 28 projetos em diferentes etapas de criação e realização. O WIP:LAB contou com seis projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica e do Uruguai. O DOC:LAB recebeu 12 projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia e do Uruguai. Já o LINKEAD@S reuniu dez projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica e do Uruguai.

Os projetos foram acompanhados por 25 tutores de diferentes nacionalidades. O trabalho combinou orientação criativa, intercâmbio de experiências e discussão de estratégias para o desenvolvimento e a viabilização das obras. As sessões de pitching aconteceram nas manhãs dos dias 5 e 6 de outubro.

A programação também marcou a primeira edição do MATCH:BRASIL, que reuniu 17 projetos documentais da Argentina, do Brasil, da Colômbia e do México. Voltado à conexão com o mercado audiovisual brasileiro, o programa promoveu oportunidades de coprodução, financiamento, pós-produção e distribuição para obras em diferentes etapas.

A abertura do MATCH:BRASIL aconteceu em 5 de outubro, no RioMarket, com a palestra “Como fazer seu projeto dar match com os fundos brasileiros”, apresentada e mediada por Ilda Santiago, com a participação da advogada e especialista em direitos culturais Ericka Gavinho. A conversa abordou fontes de financiamento, editais, mecanismos de incentivo e estratégias de captação, oferecendo aos produtores brasileiros e internacionais um panorama dos caminhos para viabilizar seus projetos no Brasil.

Os 38 estímulos concedidos aos projetos do WIP:LAB, DOC:LAB e LINKEAD@S somam mais de R$ 550 mil em serviços, assessorias, acompanhamento e oportunidades de participação em espaços internacionais da indústria audiovisual. Além das premiações, quatro projetos receberam pré-inscrições para o ECM+LAB 2027.

Entre os destaques estão “Primas”, de Bruno Gularte Barreto, reconhecido por Sheffield DocFest, Lacau Film & Post e Projeto Marieta; e “Quem Está Olhando Agora?”, de Marcela Lordy, que recebeu os prêmios Leonard Cortana, Lacau Film & Post, #LINK Follow Up e Ritmo Cultural, além de uma pré-inscrição para o ECM+LAB 2027.

Também receberam múltiplas distinções “99,99% los desaparecidos con vida”, de Marina Belaustegui Keller; “Yo conocí un día”, de Marcos Banina Ferrari; e “Como llama encendida en noche obscura”, de Carolina Arias Ortiz.

As premiações expressam a diversidade de apoios articulados pelo encontro, do trabalho de montagem e das estratégias de impacto à conexão com outros mercados e espaços de formação. O #LINK Follow Up dará continuidade ao acompanhamento de cinco projetos após esta edição.

Com direção de Walter Tiepelmann e produção geral de Celina Torrealba, Sergio Carpi e Mario Durrieu, o #LINK doc.industry é realizado pela Donna Features, Os Filmes do Sul e FUNDOC – Fundación de Altos Estudios en Cine Documental.

Confira os premiados:

MAFIZ — Málaga Festival Industry Zone / Festival de Málaga

  • Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica
    Direção: Carolina Arias Ortiz

Sheffield DocFest

  • Primas — Brasil
    Direção: Bruno Gularte Barreto

SANFIC Industria

  • 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina
    Direção: Marina Belaustegui Keller

Ventana Sur

  • Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica
    Direção: Carolina Arias Ortiz.
  • Em nome do pai e do filho — Brasil
    Direção: Gabriel Freire

FICCI Industria — Opera Prima Lab

  • El día que conocí mi sombra — Colômbia
    Direção: Santiago Gomez Ramirez

SAP-Cine

  • Contra la marea — Uruguai
    Direção: Debora de Sola Habsburg

ECM+LAB 2027 / FAM — Acesso direto

  • 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina
    Direção: Marina Belaustegui Keller

UNTREF Media Post

  • Depois de Andreu — Brasil
    Direção: Magno Pinheiro

Cinema Estação

  • Cartas a Pasolini — Argentina
    Direção: Miguel Zeballos

Andrea Chignoli — Assessoria de montagem

  • Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica
    Direção: Carolina Arias Ortiz

Leonard Cortana — Assessoria de campanha de impacto

  • Quem está olhando agora? — Brasil
    Direção: Marcela Lordy
  • 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina
    Direção: Marina Belaustegui Keller

Mistika

  • 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina
    Direção: Marina Belaustegui Keller

Cinemateca do MAM

  • Paraíso Agora — Brasil
    Direção: Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori

Lacau Film & Post

  • Primas — Brasil
    Direção: Bruno Gularte Barreto.
  • ¿Cuándo termina el asedio? — Argentina–Palestina
    Direção: Cristian Pirovano e Ismail Ibrahim Salah Bes
  • Contra la marea — Uruguai
    Direção: Debora de Sola Habsburg
  • La señora Dirce — Brasil
    Direção: Thais Carvalho
  • Troca — Brasil
    Direção: Igor Virabov
  • Yo conocí un día — Uruguai
    Direção: Marcos Banina Ferrari
  • Para saber cómo es la soledad — Argentina–Palestina
    Direção: Francisco Alabart e Ivan Wolovik
  • Quem está olhando agora? — Brasil
    Direção: Marcela Lordy

Casa Latina

  • A água é uma máquina do tempo — Brasil
    Direção: Aline Motta.
  • 3 canciones — Uruguai
    Direção: Olivia Opizo Korondi

Sala Lúcida + Meridiano Cine

  • Todo empieza aquí — Uruguai
    Direção: Magdalena Schinca Damián

Meridiano Cine

  • Yo conocí un día — Uruguai
    Direção: Marcos Banina Ferrari

#LINK Follow Up — Assessoria e mentoria

  • Entropía — Colômbia
    Direção: Sergio Barón
  • Yo conocí un día — Uruguai
    Direção: Marcos Banina Ferrari
  • Quem está olhando agora? — Brasil
    Direção: Marcela Lordy
  • Engenho de dentro — Brasil
    Direção: Mariana Kaufman
  • Paraíso Agora — Brasil
    Direção: Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori

Projeto Marieta

  • Yo conocí un día — Uruguai
    Direção: Marcos Banina Ferrari
  • Primas — Brasil
    Direção: Bruno Gularte Barreto

Os Filmes do Sul – 996 Films

  • Mudanzas — Colômbia
    Direção: Bibiana Rojas Gómez
  • A água é uma máquina do tempo — Brasil
    Direção: Aline Motta

Ritmo Cultural

  • Quem está olhando agora? — Brasil
    Direção: Marcela Lordy
  • 3 canciones — Uruguai
    Direção: Olivia Opizo Korondi

Pré-inscrições para o ECM+LAB 2027

Além dos 38 prêmios, os seguintes projetos receberam pré-inscrições para o ECM+LAB 2027:

  • Yo conocí un día — Uruguai
    Direção: Marcos Banina Ferrari
  • ¿Cuándo termina el asedio? — Argentina–Palestina
    Direção: Cristian Pirovano e Ismail Ibrahim Salah Bes
  • Quem está olhando agora? — Brasil
    Direção: Marcela Lordy
  • Em nome do pai e do filho — Brasil
    Direção: Gabriel Freire

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