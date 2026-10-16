LINK doc.industry divulga premiados de sua terceira edição no Brasil

O #LINK doc.industry encerrou sua terceira edição no Brasil com a entrega de 38 estímulos a 21 projetos documentais, no valor estimado de mais de R$ 550 mil. Realizado de 2 a 7 de outubro, nas instalações do Sesc Copacabana, do Sesc Tijuca e do RioMarket, no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro, em parceria com o Festival do Rio e o RioMarket, o encontro mobilizou uma rede de profissionais, festivais e empresas para apoiar a criação, a realização e a circulação internacional das obras.

Com 15 edições anteriores em sua trajetória, o #LINK doc.industry reuniu nesta edição 28 projetos no WIP:LAB, DOC:LAB e LINKEAD@S, além de 17 projetos na estreia do MATCH:BRASIL. Ao longo dos 6 dias de programação, as atividades começaram com a apresentação inicial dos projetos em formato de pitch elevator, seguidas por reuniões de assessoria e tutorias personalizadas. A programação incluiu também mais de 1.650 encontros one-to-one, 480 tutorias, 64 round tables, keynotes e palestras, culminando nas sessões de pitching realizadas nos dias finais do evento para conectar cineastas e produtores a importantes profissionais do setor audiovisual.

Os três laboratórios do #LINK doc.industry reuniram 28 projetos em diferentes etapas de criação e realização. O WIP:LAB contou com seis projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica e do Uruguai. O DOC:LAB recebeu 12 projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia e do Uruguai. Já o LINKEAD@S reuniu dez projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica e do Uruguai.

Os projetos foram acompanhados por 25 tutores de diferentes nacionalidades. O trabalho combinou orientação criativa, intercâmbio de experiências e discussão de estratégias para o desenvolvimento e a viabilização das obras. As sessões de pitching aconteceram nas manhãs dos dias 5 e 6 de outubro.

A programação também marcou a primeira edição do MATCH:BRASIL, que reuniu 17 projetos documentais da Argentina, do Brasil, da Colômbia e do México. Voltado à conexão com o mercado audiovisual brasileiro, o programa promoveu oportunidades de coprodução, financiamento, pós-produção e distribuição para obras em diferentes etapas.

A abertura do MATCH:BRASIL aconteceu em 5 de outubro, no RioMarket, com a palestra “Como fazer seu projeto dar match com os fundos brasileiros”, apresentada e mediada por Ilda Santiago, com a participação da advogada e especialista em direitos culturais Ericka Gavinho. A conversa abordou fontes de financiamento, editais, mecanismos de incentivo e estratégias de captação, oferecendo aos produtores brasileiros e internacionais um panorama dos caminhos para viabilizar seus projetos no Brasil.

Os 38 estímulos concedidos aos projetos do WIP:LAB, DOC:LAB e LINKEAD@S somam mais de R$ 550 mil em serviços, assessorias, acompanhamento e oportunidades de participação em espaços internacionais da indústria audiovisual. Além das premiações, quatro projetos receberam pré-inscrições para o ECM+LAB 2027.

Entre os destaques estão “Primas”, de Bruno Gularte Barreto, reconhecido por Sheffield DocFest, Lacau Film & Post e Projeto Marieta; e “Quem Está Olhando Agora?”, de Marcela Lordy, que recebeu os prêmios Leonard Cortana, Lacau Film & Post, #LINK Follow Up e Ritmo Cultural, além de uma pré-inscrição para o ECM+LAB 2027.

Também receberam múltiplas distinções “99,99% los desaparecidos con vida”, de Marina Belaustegui Keller; “Yo conocí un día”, de Marcos Banina Ferrari; e “Como llama encendida en noche obscura”, de Carolina Arias Ortiz.

As premiações expressam a diversidade de apoios articulados pelo encontro, do trabalho de montagem e das estratégias de impacto à conexão com outros mercados e espaços de formação. O #LINK Follow Up dará continuidade ao acompanhamento de cinco projetos após esta edição.

Com direção de Walter Tiepelmann e produção geral de Celina Torrealba, Sergio Carpi e Mario Durrieu, o #LINK doc.industry é realizado pela Donna Features, Os Filmes do Sul e FUNDOC – Fundación de Altos Estudios en Cine Documental.

Confira os premiados:

MAFIZ — Málaga Festival Industry Zone / Festival de Málaga

Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica

Direção: Carolina Arias Ortiz

Sheffield DocFest

Primas — Brasil

Direção: Bruno Gularte Barreto

SANFIC Industria

99,99% los desaparecidos con vida — Argentina

Direção: Marina Belaustegui Keller

Ventana Sur

Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica

Direção: Carolina Arias Ortiz.

Direção: Carolina Arias Ortiz. Em nome do pai e do filho — Brasil

Direção: Gabriel Freire

FICCI Industria — Opera Prima Lab

El día que conocí mi sombra — Colômbia

Direção: Santiago Gomez Ramirez

SAP-Cine

Contra la marea — Uruguai

Direção: Debora de Sola Habsburg

ECM+LAB 2027 / FAM — Acesso direto

99,99% los desaparecidos con vida — Argentina

Direção: Marina Belaustegui Keller

UNTREF Media Post

Depois de Andreu — Brasil

Direção: Magno Pinheiro

Cinema Estação

Cartas a Pasolini — Argentina

Direção: Miguel Zeballos

Andrea Chignoli — Assessoria de montagem

Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica

Direção: Carolina Arias Ortiz

Leonard Cortana — Assessoria de campanha de impacto

Quem está olhando agora? — Brasil

Direção: Marcela Lordy

Direção: Marcela Lordy 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina

Direção: Marina Belaustegui Keller

Mistika

99,99% los desaparecidos con vida — Argentina

Direção: Marina Belaustegui Keller

Cinemateca do MAM

Paraíso Agora — Brasil

Direção: Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori

Lacau Film & Post

Primas — Brasil

Direção: Bruno Gularte Barreto.

Direção: Bruno Gularte Barreto. ¿Cuándo termina el asedio? — Argentina–Palestina

Direção: Cristian Pirovano e Ismail Ibrahim Salah Bes

Direção: Cristian Pirovano e Ismail Ibrahim Salah Bes Contra la marea — Uruguai

Direção: Debora de Sola Habsburg

Direção: Debora de Sola Habsburg La señora Dirce — Brasil

Direção: Thais Carvalho

Direção: Thais Carvalho Troca — Brasil

Direção: Igor Virabov

Direção: Igor Virabov Yo conocí un día — Uruguai

Direção: Marcos Banina Ferrari

Direção: Marcos Banina Ferrari Para saber cómo es la soledad — Argentina–Palestina

Direção: Francisco Alabart e Ivan Wolovik

Direção: Francisco Alabart e Ivan Wolovik Quem está olhando agora? — Brasil

Direção: Marcela Lordy

Casa Latina

A água é uma máquina do tempo — Brasil

Direção: Aline Motta.

Direção: Aline Motta. 3 canciones — Uruguai

Direção: Olivia Opizo Korondi

Sala Lúcida + Meridiano Cine

Todo empieza aquí — Uruguai

Direção: Magdalena Schinca Damián

Meridiano Cine

Yo conocí un día — Uruguai

Direção: Marcos Banina Ferrari

#LINK Follow Up — Assessoria e mentoria

Entropía — Colômbia

Direção: Sergio Barón

Direção: Sergio Barón Yo conocí un día — Uruguai

Direção: Marcos Banina Ferrari

Direção: Marcos Banina Ferrari Quem está olhando agora? — Brasil

Direção: Marcela Lordy

Direção: Marcela Lordy Engenho de dentro — Brasil

Direção: Mariana Kaufman

Direção: Mariana Kaufman Paraíso Agora — Brasil

Direção: Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori

Projeto Marieta

Yo conocí un día — Uruguai

Direção: Marcos Banina Ferrari

Direção: Marcos Banina Ferrari Primas — Brasil

Direção: Bruno Gularte Barreto

Os Filmes do Sul – 996 Films

Mudanzas — Colômbia

Direção: Bibiana Rojas Gómez

Direção: Bibiana Rojas Gómez A água é uma máquina do tempo — Brasil

Direção: Aline Motta

Ritmo Cultural

Quem está olhando agora? — Brasil

Direção: Marcela Lordy

Direção: Marcela Lordy 3 canciones — Uruguai

Direção: Olivia Opizo Korondi

Pré-inscrições para o ECM+LAB 2027

Além dos 38 prêmios, os seguintes projetos receberam pré-inscrições para o ECM+LAB 2027: