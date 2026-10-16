#LINK doc.industry divulga premiados de sua terceira edição no Brasil
O #LINK doc.industry encerrou sua terceira edição no Brasil com a entrega de 38 estímulos a 21 projetos documentais, no valor estimado de mais de R$ 550 mil. Realizado de 2 a 7 de outubro, nas instalações do Sesc Copacabana, do Sesc Tijuca e do RioMarket, no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro, em parceria com o Festival do Rio e o RioMarket, o encontro mobilizou uma rede de profissionais, festivais e empresas para apoiar a criação, a realização e a circulação internacional das obras.
Com 15 edições anteriores em sua trajetória, o #LINK doc.industry reuniu nesta edição 28 projetos no WIP:LAB, DOC:LAB e LINKEAD@S, além de 17 projetos na estreia do MATCH:BRASIL. Ao longo dos 6 dias de programação, as atividades começaram com a apresentação inicial dos projetos em formato de pitch elevator, seguidas por reuniões de assessoria e tutorias personalizadas. A programação incluiu também mais de 1.650 encontros one-to-one, 480 tutorias, 64 round tables, keynotes e palestras, culminando nas sessões de pitching realizadas nos dias finais do evento para conectar cineastas e produtores a importantes profissionais do setor audiovisual.
Os três laboratórios do #LINK doc.industry reuniram 28 projetos em diferentes etapas de criação e realização. O WIP:LAB contou com seis projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica e do Uruguai. O DOC:LAB recebeu 12 projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia e do Uruguai. Já o LINKEAD@S reuniu dez projetos da Argentina, do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica e do Uruguai.
Os projetos foram acompanhados por 25 tutores de diferentes nacionalidades. O trabalho combinou orientação criativa, intercâmbio de experiências e discussão de estratégias para o desenvolvimento e a viabilização das obras. As sessões de pitching aconteceram nas manhãs dos dias 5 e 6 de outubro.
A programação também marcou a primeira edição do MATCH:BRASIL, que reuniu 17 projetos documentais da Argentina, do Brasil, da Colômbia e do México. Voltado à conexão com o mercado audiovisual brasileiro, o programa promoveu oportunidades de coprodução, financiamento, pós-produção e distribuição para obras em diferentes etapas.
A abertura do MATCH:BRASIL aconteceu em 5 de outubro, no RioMarket, com a palestra “Como fazer seu projeto dar match com os fundos brasileiros”, apresentada e mediada por Ilda Santiago, com a participação da advogada e especialista em direitos culturais Ericka Gavinho. A conversa abordou fontes de financiamento, editais, mecanismos de incentivo e estratégias de captação, oferecendo aos produtores brasileiros e internacionais um panorama dos caminhos para viabilizar seus projetos no Brasil.
Os 38 estímulos concedidos aos projetos do WIP:LAB, DOC:LAB e LINKEAD@S somam mais de R$ 550 mil em serviços, assessorias, acompanhamento e oportunidades de participação em espaços internacionais da indústria audiovisual. Além das premiações, quatro projetos receberam pré-inscrições para o ECM+LAB 2027.
Entre os destaques estão “Primas”, de Bruno Gularte Barreto, reconhecido por Sheffield DocFest, Lacau Film & Post e Projeto Marieta; e “Quem Está Olhando Agora?”, de Marcela Lordy, que recebeu os prêmios Leonard Cortana, Lacau Film & Post, #LINK Follow Up e Ritmo Cultural, além de uma pré-inscrição para o ECM+LAB 2027.
Também receberam múltiplas distinções “99,99% los desaparecidos con vida”, de Marina Belaustegui Keller; “Yo conocí un día”, de Marcos Banina Ferrari; e “Como llama encendida en noche obscura”, de Carolina Arias Ortiz.
As premiações expressam a diversidade de apoios articulados pelo encontro, do trabalho de montagem e das estratégias de impacto à conexão com outros mercados e espaços de formação. O #LINK Follow Up dará continuidade ao acompanhamento de cinco projetos após esta edição.
Com direção de Walter Tiepelmann e produção geral de Celina Torrealba, Sergio Carpi e Mario Durrieu, o #LINK doc.industry é realizado pela Donna Features, Os Filmes do Sul e FUNDOC – Fundación de Altos Estudios en Cine Documental.
Confira os premiados:
MAFIZ — Málaga Festival Industry Zone / Festival de Málaga
- Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica
Direção: Carolina Arias Ortiz
Sheffield DocFest
- Primas — Brasil
Direção: Bruno Gularte Barreto
SANFIC Industria
- 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina
Direção: Marina Belaustegui Keller
Ventana Sur
- Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica
Direção: Carolina Arias Ortiz.
- Em nome do pai e do filho — Brasil
Direção: Gabriel Freire
FICCI Industria — Opera Prima Lab
- El día que conocí mi sombra — Colômbia
Direção: Santiago Gomez Ramirez
SAP-Cine
- Contra la marea — Uruguai
Direção: Debora de Sola Habsburg
ECM+LAB 2027 / FAM — Acesso direto
- 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina
Direção: Marina Belaustegui Keller
UNTREF Media Post
- Depois de Andreu — Brasil
Direção: Magno Pinheiro
Cinema Estação
- Cartas a Pasolini — Argentina
Direção: Miguel Zeballos
Andrea Chignoli — Assessoria de montagem
- Como llama encendida en noche obscura — Costa Rica
Direção: Carolina Arias Ortiz
Leonard Cortana — Assessoria de campanha de impacto
- Quem está olhando agora? — Brasil
Direção: Marcela Lordy
- 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina
Direção: Marina Belaustegui Keller
Mistika
- 99,99% los desaparecidos con vida — Argentina
Direção: Marina Belaustegui Keller
Cinemateca do MAM
- Paraíso Agora — Brasil
Direção: Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori
Lacau Film & Post
- Primas — Brasil
Direção: Bruno Gularte Barreto.
- ¿Cuándo termina el asedio? — Argentina–Palestina
Direção: Cristian Pirovano e Ismail Ibrahim Salah Bes
- Contra la marea — Uruguai
Direção: Debora de Sola Habsburg
- La señora Dirce — Brasil
Direção: Thais Carvalho
- Troca — Brasil
Direção: Igor Virabov
- Yo conocí un día — Uruguai
Direção: Marcos Banina Ferrari
- Para saber cómo es la soledad — Argentina–Palestina
Direção: Francisco Alabart e Ivan Wolovik
- Quem está olhando agora? — Brasil
Direção: Marcela Lordy
Casa Latina
- A água é uma máquina do tempo — Brasil
Direção: Aline Motta.
- 3 canciones — Uruguai
Direção: Olivia Opizo Korondi
Sala Lúcida + Meridiano Cine
- Todo empieza aquí — Uruguai
Direção: Magdalena Schinca Damián
Meridiano Cine
- Yo conocí un día — Uruguai
Direção: Marcos Banina Ferrari
#LINK Follow Up — Assessoria e mentoria
- Entropía — Colômbia
Direção: Sergio Barón
- Yo conocí un día — Uruguai
Direção: Marcos Banina Ferrari
- Quem está olhando agora? — Brasil
Direção: Marcela Lordy
- Engenho de dentro — Brasil
Direção: Mariana Kaufman
- Paraíso Agora — Brasil
Direção: Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori
Projeto Marieta
- Yo conocí un día — Uruguai
Direção: Marcos Banina Ferrari
- Primas — Brasil
Direção: Bruno Gularte Barreto
Os Filmes do Sul – 996 Films
- Mudanzas — Colômbia
Direção: Bibiana Rojas Gómez
- A água é uma máquina do tempo — Brasil
Direção: Aline Motta
Ritmo Cultural
- Quem está olhando agora? — Brasil
Direção: Marcela Lordy
- 3 canciones — Uruguai
Direção: Olivia Opizo Korondi
Pré-inscrições para o ECM+LAB 2027
Além dos 38 prêmios, os seguintes projetos receberam pré-inscrições para o ECM+LAB 2027:
- Yo conocí un día — Uruguai
Direção: Marcos Banina Ferrari
- ¿Cuándo termina el asedio? — Argentina–Palestina
Direção: Cristian Pirovano e Ismail Ibrahim Salah Bes
- Quem está olhando agora? — Brasil
Direção: Marcela Lordy
- Em nome do pai e do filho — Brasil
Direção: Gabriel Freire