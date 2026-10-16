Cinema brasileiro terá presença de destaque na 6ª edição do PONTES – Semana do Cinema Galego e Português

O cinema brasileiro terá presença de destaque na sexta edição do PONTES – Semana do Cinema Galego e Português, que acontece de 22 a 24 de outubro, em Vigo, na Galícia, com sessões no Museu MARCO e nos Multicines Norte. A programação reúne 16 filmes da Galícia, de Portugal, do Brasil e de países africanos de língua portuguesa, promovendo o intercâmbio cultural e a circulação de obras entre territórios ligados pela língua e pela diversidade das suas expressões cinematográficas.

Entre os destaques brasileiros estão “Couraça”, de Susan Kalik e Daniel Arcades; “Re-Volta”, de Pedro Murad e Daniel Herz; “Anastácia”, de Lilih Curi; “O Véu”, de Gabriel Motta; e “Amuleto”, de Igor Barradas e Heraldo HB. A programação inclui ainda “Procuro T”, de Danilo Bastos Godoy, numa produção que envolve Portugal, Brasil e Alemanha.

Um dos momentos centrais será a exibição de “Amuleto” (foto), que terá a sua estreia internacional no festival, no dia 23 de outubro, nos Multicines Norte, com a presença dos realizadores Igor Barradas e Heraldo HB. A participação dos cineastas brasileiros reforça a proposta do PONTES de criar oportunidades de encontro entre profissionais do audiovisual e aproximar diferentes cinematografias do público europeu.

Outro destaque é o filme “Memória do Cheiro das Coisas”, do realizador português António Ferreira, uma coprodução entre Portugal e Brasil selecionada por Portugal para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional dos Oscar 2027. O filme terá a sua estreia em Espanha no dia 24 de outubro, às 20h, nos Multicines Norte, encerrando a programação cinematográfica do festival.

Organizado pela Abella Producións, PONTES dá continuidade ao trabalho iniciado com a Ponte coa Lusofonía e procura consolidar Vigo como espaço de encontro para o cinema galego, português, brasileiro e africano de língua portuguesa. A iniciativa aposta na diversidade linguística e cultural, na circulação internacional de filmes e na criação de redes de cooperação audiovisual.

A programação será complementada pelo Impulsa Cine, espaço dedicado à formação, ao debate e à cooperação no setor audiovisual, com uma masterclass e uma mesa de debate que reunirá profissionais da Galícia, do Brasil e de Moçambique.