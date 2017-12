Estão abertas, até 31 de março, as inscrições para a 10ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece de 14 a 24 de junho, em São Paulo.

Serão aceitos documentários de produção (ou coprodução) brasileira, que tenham a música como elemento central, não importando o gênero ou a época, nas categorias: Competição Nacional, Mostra Brasil e Curta um Som.

Todos os filmes selecionados para a Competição Nacional concorrem ao prêmio “In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical”. O filme vencedor, que será definido por um júri composto por especialistas (cineastas, músicos, produtores, jornalistas), será exibido no Festival In-Edit de Barcelona 2018, com a presença do diretor.

O In-Edit Brasil tem como principal objetivo fomentar a produção e a difusão de filmes documentários que tenham a música como elemento integrador. O festival nasceu em Barcelona, em 2003, e hoje é realizado em diversos países como Espanha, Chile, Grécia, Peru e Colômbia. No Brasil, o evento acontece desde 2009.

O regulamento, formulário de inscrição e outras informações estão disponíveis no site http://br.in-edit.org.