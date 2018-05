© Corentin De Meirler

Baseado no best-seller de Marcel Souto Maior, a cinebiografia de Allan Kardec começou a ser rodada este mês, em Paris. A primeira imagem divulgada do filme traz o ator Leonardo Medeiros caracterizado como Kardec na Pont de la Tournelle, um clássico no coração da cidade luz, que fica em frente à Ile Saint Louis. “Kardec” tem produção da Conspiração e distribuição da Sony Pictures e é dirigido por Wagner de Assis (“Nosso Lar”).

Leonardo Medeiros é o protagonista Hypolite Leon Denizard Rivail, reconhecido depois como Allan Kardec, o conhecido educador francês, nascido em 1804, que se destacou nos estudos e pesquisas que culminaram na criação da Doutrina Espírita a partir de 1857. Uma equipe de 12 brasileiros trabalharam na Cidade Luz, em conjunto com mais de 30 profissionais franceses.

Em junho, o grupo filma em terras cariocas, em locações escolhidas por se aproximarem às estruturas da Paris do século XIX.

Com lançamento previsto para 2019, a produção tem ainda no elenco nomes como Guilherme Piva (Didier), Genézio de Barros (Padre Boutin), Charles Fricks (Charles Baudin) e Licurgo Espinola (Sr. Babinet).

O roteiro de L.G. Bayão e Wagner de Assis acompanha a trajetória de Kardec desde o período em que atuava como educador, passando pela fase de descoberta da doutrina, até a publicação e repercussão de “O Livro dos Espíritos”.