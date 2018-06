Edição do NordesteLab de 2017

Em sua quarta edição, o NordesteLab inicia as atividades deste ano estimulando a integração regional e a internacionalização das produções audiovisuais. De 28 de junho a 1º de julho, produtores e realizadores do nordeste participarão de rodadas de negócios, mesas de debates e oficinas focadas na cooperação e na inserção de novos filmes, séries e programas de TV no mercado.

O evento será realizado em Salvador e, pela primeira vez, diversos representantes de produtoras das regiões Norte e Centro-Oeste estarão presentes para fechar novas parcerias, impulsionados pela criação da Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste (CONNE), em 2017, e pelo montante acumulado no Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para essas produções regionais. Segundo Gabriel Pires, um dos coordenadores do NordesteLab, nos anos anteriores, alguns desses agentes já circulavam pelo evento. Entretanto, a partir desta edição, a expectativa é que os negócios inter-regionais tenham um salto significante.

Outra aposta de Pires é com relação às coproduções internacionais. Em 2017, representantes dos mercados Ventana Sur (Argentina) e do Bogotá Audiovisual Market (Colômbia), apresentaram as possibilidades de realização de obras em conjunto. Os editais da Ancine específicos para a realização de coproduções também encorajaram os organizadores do NordesteLab a investir nessa aproximação. Para 2018, Pires destaca a vinda de Luis González Zaffaroni, do DocMontevideo, que, inclusive, vai premiar um projeto brasileiro para participar de um pitching na próxima edição do evento uruguaio. Também está confirmada a presença de Guillermina Villalba, da Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai/RECAM; Marisa Hassan, diretora de fomento do Instituto de Artes Audiovisuais da província de Misiones (Argentina); e Maria Luiza Campos, da TAL –Televisión America Latina.

“Como a nossa proposta é estimular a inserção de novos agentes no mercado, também estamos buscando uma integração fora dos grandes centros, inclusive nos outros países. Por isso, a ideia é dialogar com produtores de Misiones e Córdoba, e não exatamente de Buenos Aires”, explica Pires.

Entre os players que atuam no Brasil e buscam projetos no evento, já estão confirmados representantes dos canais Arte1, Band Nordeste, Canal Brasil, CineBrasilTV, Comedy Central, Curta!, Fashion TV, Fox Premium, FOX, Futura, GNT, Mais Globosat, MTV Brasil, Music Box Brazil, National Geographic, Nat GeoKids, Nick Jr, Paramount Channel, Prime Box Brazil, Space, TNT, Travel Box Brazil, TV Aratu, TV Bahia, TV Jornal (PE), TV Kirimurê, TV Rá Tim Bum, Warner Channel, Zoomoo e os canais do Sistema Opinião – TV Clube (PE), TV Borborema (PB), TV Manaíra (PB), TV Ponta Negra (RN) e TV Ponta Verde (AL). As distribuidoras ArtHouse, Descoloniza Filmes, Elo Company, Lume Filmes, O2 Play e Vitrine Filmes também estarão presentes, assim como diretores das plataformas Indie Cine e VideoCamp.

Para as rodadas de negócios, 141 empresas de 14 Estados da CONNE e do Distrito Federal vão apresentar 668 projetos. A expectativa é que os números também superem as edições anteriores. Em 2017, foram mais de R$ 24,5 milhões em negócios realizados durante o NordesteLab. A organização também contabiliza uma estimativa de potenciais negócios futuros para os meses subsequentes ao evento, a partir das reuniões iniciadas por lá. Para esse indicativo, no ano passado, os valores eram de R$ 64,9 milhões.

Com focos nos produtores que já estão em etapas mais avançadas de seus projetos, haverá um atendimento individualizado com servidores da Ancine, chamado de Clínica de Prestação de Contas. Nessas reuniões, os produtores inscritos previamente terão a oportunidade de analisar o andamento interno e receber uma devolutiva mais concreta sobre o que ainda falta avançar na entrega dos documentos finais de projetos já desenvolvidos. As inscrições para essa oficina estão encerradas.

O público em geral será contemplado com uma série de palestras e conferências gratuitas que prometem incentivar a formação e o intercâmbio cultural. Dentre os temas centrais, está a diversidade no audiovisual, o desenvolvimento de novas obras pelos núcleos criativos, a regulação do vídeo sob demanda (VOD) no Brasil, os arranjos regionais do FSA, fontes de financiamento, propriedade intelectual, narrativas em games e o audiovisual negro.

A mesa de abertura está marcada para ocorrer no dia 28 de junho, às 19h, com o tema “Sotaques locais, olhares globais: Perspectivas das políticas de fomento ao audiovisual no Brasil”, com a presença de Débora Ivanov, diretora da Ancine; Daniela Pfeiffer, diretora do Centro Técnico Audiovisual (CTAv) da SAv/MinC; Vânia Lima, diretora da CONNE; e Rodrigo Martins, presidente do Fórum Audiovisual Minas Gerais, Espírito Santo e Sul do Brasil (FAMES).

Ao todo, são esperadas mais de 800 pessoas na edição 2018, entre executivos de mídias digitais, broadcasting e mobile, programadores, produtoras independentes, realizadores, compradores de conteúdos, distribuidoras, agentes de venda, autoridades do setor público e estudantes.

Com uma programação cada vez mais abrangente, Gabriel Pires comemora o crescimento que o NordesteLab vem apresentando desde 2015. Na sua avaliação, o encontro, inclusive, complementa o próprio Rio Content Market – que ocorre anualmente no Rio de Janeiro, no primeiro semestre, e que neste ano ganhou uma amplitude para além do audiovisual, abarcando a música e a inovação. No NordesteLab, no entanto, por ser menor e mais focado no mercado regional, há espaço para realizar as reuniões “com mais calma e mais intimidade”, segundo Pires. E isso estimula ainda mais a concretização de novas produções.

