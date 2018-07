© Serendipity Inc

A comédia Uma Quase Dupla é estrelada por Tatá Werneck e Cauã Reymond. Produzido pela Biônica Filmes e Paris Entretenimento e dirigido por Marcus Baldini, diretor dos sucessos de público Bruna Surfistinha e Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou, o filme tem previsão de estreia para 19 de julho. O roteiro é assinado por Ana Reber e Leandro Muniz, com colaboração de Tatá Werneck, Fernando Fraiha e Daniel Furlan.

No longa, Tatá Werneck e Cauã Reymond vivem Keyla e Claudio, dois policias que não têm nada em comum, mas precisam unir forças para desvendar uma série de assassinatos na cidade fictícia de Joinlandia, no interior do país. Claudio é um subdelegado acostumado à vida pacata e que passa mal nas cenas dos crimes. Já a experiente investigadora Keyla, enviada do Rio de Janeiro, não tem medo de nada e acha que é capaz de resolver o mistério sozinha.

No elenco, estão ainda Louise Cardoso, como Marlize, a mãe-coruja de Claudio. Ary França vive o delegado fanfarrão Moacyr, Alejandro Cleveaux é o legista Augusto e Daniel Furlan (La Vingança) interpreta o playboy Dado. O longa conta também com as participações especiais de Augusto Madeira, George Sauma e Luciana Paes.