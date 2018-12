Lançado em 2015 pela Intrínseca, Caixa de Pássaros, que já vendeu mais de 170 mil exemplares no Brasil, deu origem ao filme Bird Box, que estreia dia 21 de dezembro na Netflix. O filme é também um dos destaques da Comic Con Experience 2018, que acontece no início do mês, em São Paulo. Com direção da dinamarquesa Susanne Bier e roteiro adaptado de Eric Heisserer, a produção da Netflix conta com elenco estrelado. Além de Sandra Bullock e Trevante Rhodes, que vêm ao Brasil para a Comic Con Experience, o elenco também tem nomes como Sarah Paulson e John Malkovich. O terror psicológico construído com primor em Caixa de Pássaros é prova do talento de Josh Malerman para elaborar narrativas de envolventes e perturbadoras.

Há algo que não pode ser visto. Algo que enlouquece as pessoas e as leva a cometer atos violentos seguidos de suicídio. Basta uma olhada para fora e a vida corre risco. As ruas estão vazias e os programas de TV não param de noticiar casos aterrorizantes. Novas vítimas surgem a todo momento e o governo não sabe explicar o que está acontecendo. A população foi aconselhada a trancar as portas e as janelas e a andar vendada.

Em uma narrativa cheia de mistério e suspense, Caixa de Pássaros conta a história assustadora de um surto inexplicável. Eleito um dos 11 melhores livros de estreia de 2014 pela Kirkus Reviews e uma das melhores obras de 2014 pelo site Book Riot, a obra ganha agora sobrecapa especial de sua adaptação como filme.

Sobre o autor: Josh Malerman é escritor, músico, cantor e compositor da banda de rock The High Strung e autor de Piano vermelho e Uma casa no fundo de um lago. Josh mora no Michigan, Estados Unidos, com a noiva.

Caixa de Pássaros: Bird Box

Autor: Josh Malerman

Tradução: Carolina Selvatici

Editora: Intrínseca

Páginas: 272

Preço: R$ 34,90 / 22,90 (e-book)