A Netflix anunciou o lançamento global de Onisciente, um intrigante drama futurístico, para 2020. A nova série original brasileira mostrará um mundo altamente controlado, onde Deus não está vigiando, mas sim um Sistema Onisciente.

Onisciente é ambientado em um futuro próximo, onde cada cidadão é seguido constantemente por um pequeno (quase imperceptível) drone. A máquina alimenta um supercomputador com dados, ao qual ninguém tem acesso. As taxas de criminalidade são quase zero, uma vez que os criminosos sabem com certeza que serão capturados. O Sistema Onisciente parece perfeito, até que uma jovem chamada Nina descobre um assassinato, mas o crime não é relatado pelo Sistema. Agora, cabe a ela descobrir o que ele está tentando esconder.

A série tem roteiro de Pedro Aguilera e produção da Boutique Filmes. Ambos também são responsáveis por 3%, primeira série original brasileira Netflix, com sua terceira temporada marcada para estrear em 2019.

Onisciente integra a lista crescente de séries originais brasileiras da Netflix com estreias nos próximos dois anos, incluindo Coisa Mais Linda, O Escolhido, Cidades Invisíveis, Ninguém Tá Olhando, A Facção, Spectros e Sintonia. As filmagens de Onisciente começam no início de 2019.