O canal de TV por assinatura Prime Box Brazil acaba de estrear a série documental de 13 episódios, de 26 minutos cada, Cine Barato. Dirigida pelo cineasta Álvaro Andrade e realizada pela Truque Produtora de Cinema, a produção acompanha a jornada do cinema brasileiro contemporâneo de baixo orçamento. Revela como são produzidos, onde podem ser vistos e os desafios que os produtores enfrentam no limite da falta de dinheiro para pagar as contas.

A série foi filmada durante visitas a sets de filmagens à margem dos principais polos de cinema do país, em festivais de cinema, produtoras e ilhas de edição. Apresenta uma série de entrevistas com cineastas de gerações diversificadas, para abordar temas como leis de incentivo, relação entre profissionalismo e amadorismo, direitos autorais, cinemas feitos na periferia e interior do país, relação entre trash e o punk e a importância do audiovisual indígena.

Assim como a realidade dos personagens retratados, a série Cine Barato foi produzida com baixo orçamento.

Novos episódios vão ao ar todas as segundas-feiras, às 21h. Reprises, às terças-feiras, às 9h, sextas-feiras, às 14h, e sábados, às 2h.