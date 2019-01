Joaquim e Nuno © Rui Gaudêncio

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, de 15 a 27 de janeiro, a retrospectiva Lembrando Joaquim Pinto e Nuno Leonel, com a exibição de todos os filmes desses dois premiados cineastas portugueses. São sete longas e oito curtas-metragens, entre ficções, documentários e animações. A abertura contará com palestra do curador da mostra, o cineasta, crítico cinematográfico e jornalista Aristeu Araújo.

Joaquim Pinto e Nuno Leonel são figuras conhecidas no cinema português desde os anos 1980. Antes de assinar seus próprios filmes, Joaquim foi engenheiro de som em obras de nomes como Manoel de Oliveira, Raul Ruiz, Werner Schroeter e André Techiné. Já Nuno começou a sua carreira no cinema aos 16 anos, passando por funções como animador, operador de máquina de trucagem e assistente de décors. Desde 1997, quando se tornaram um casal, praticamente todos os filmes de Joaquim e Nuno foram feitos em conjunto. A retrospectiva vai exibir tanto as obras realizadas em parceria quanto as assinadas por apenas um deles.

Os realizadores começaram a ser mais conhecidos no Brasil com o documentário autobiográfico E Agora? Lembra-me? (2013), de Joaquim. Vencedor de prêmios como o Especial do Júri no Festival de Locarno, na Suíça, e o Melhor Longa no DocLisboa, em Portugal, o filme acompanha o tratamento experimental para o HIV ao qual o cineasta se submeteu durante um ano.

A mostra oferece também, no dia 15, às 19h, uma palestra sobre os cineastas, ministrada pelo curador Aristeu Araújo. A atividade contará com a participação de Joaquim Pinto e Nuno Leonel em vídeo exclusivo. A entrada é gratuita.

A programação da mostra está disponível em www.caixacultural.gov.br.

Mostra Lembrando Joaquim Pinto e Nuno Leonel

Data: 15 a 27 de janeiro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 1 – Av. Almirante Barroso, 25, Centro – Metrô e VLT: Estação Carioca – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia

Bilheteria: terça-feira a domingo, das 13h às 20h

Capacidade: Cinema 1: 78 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência