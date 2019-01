Ultraje a Rigor despontou durante os anos 1980, como uma das principais bandas de rock no Brasil. Com mais de 35 anos no cenário musical do país, os acontecimentos, as glórias e as dificuldades desta trajetória são contadas no documentário “Ultraje”.

O filme constrói o histórico dos 15 discos do grupo, em ordem cronológica, com depoimentos de componentes de todas as épocas. São fatos que aconteceram com o grupo desde a primeira formação, com Roger no vocal, Leôspa na bateria, Sílvio no baixo e Edgard Scandurra na guitarra, até a atual, com Roger, o baterista Bacalhau, o baixista Mingau e o guitarrista Marcos Kleine.

Dirigido por Marc Dourdin e com depoimentos de André Midani, Pena Schimidt, Liminha e Rafael Ramos, “Ultraje” participou da edição de 2018 do Festival In-Edit, do Festival MIMO de Cinema 2018 e do 8º CineramaBC, sendo este o quarto longa do diretor e o primeiro sobre música.

A trilha sonora traz os grandes sucessos do Ultraje a Rigor, como “Nós vamos invadir sua praia”, “Marylou”, “Ciúmes”, “Pelado” e “Inútil”, que teve problemas com a censura na época de seu lançamento. Com coprodução do Canal Brasil e distribuição da Elo Company, o documentário estreia dia 31 de janeiro, em 20 salas de 19 cidades do país, pelo Projeta às 7, parceria da Cinemark com a distribuidora que abre uma nova janela para o cinema nacional.