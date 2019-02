As inscrições para o Concurso Curta Ecofalante estão abertas até 11 de março. A 8ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental é gratuita e será realizada em São Paulo, em junho. O evento, que é anual, contribui para a difusão de importantes e premiadas obras cinematográficas raras ao público brasileiro.

Os filmes selecionados para o Concurso Curta Ecofalante concorrerão a Melhor Curta Ecofalante na Categoria Universitário, Ensino Técnico e Cursos Livres de Cinema, com prêmio de R$ 3.000,00; Melhor Curta Ecofalante na Categoria Ensino Médio; e Melhor Filme pelo Público.

Além da competição, a programação conta com a Mostra Contemporânea Internacional (não competitiva) que apresenta os mais novos filmes dos principais festivais de cinema e documentário do mundo, a Competição Latino-Americana que premia os melhores filmes ambientais latino-americanos, o Panorama Histórico com filmes clássicos de diretores renomados que nos oferecem um outro olhar para a questão ambiental, a Homenagem a um diretor de relevância histórica para a causa, e a Mostra Escola e o Programa Ecofalante Universidades, que levam filmes e debates para dentro do ambiente de ensino.

Em todas as noites do evento, a mostra promove Debates que partem dos filmes exibidos e contam com a participação de especialistas, pesquisadores, críticos e Convidados Especiais – diretores e produtores nacionais e internacionais –, que também acompanham as sessões de seus filmes para conversas com o público.