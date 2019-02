“Depois”, de Flavio Botelho, acaba de ter as filmagens encerradas, que duraram quatro semanas, em São Paulo. O longa é produzido pela Gullane em coprodução com a Trailer Filmes e Clementina e tem distribuição no Brasil da Pandora Filmes.

O projeto, inspirado numa experiência pessoal do diretor, começou a tomar forma em dezembro de 2014, com o argumento inicial. Depois disso, Flavio Botelho e o outro roteirista, Bruno H Castro, contaram com a colaboração de Daniela Capelato e dos consultores de roteiro Miguel Machalski e Gualberto Ferrari, até chegarem ao oitavo tratamento do texto, ponto no qual começou a ser filmado.

Em “Depois”, Francisca e Carlos, um casal com mais de 60 anos, perdem o filho que se suicidou e se deparam com seu próprio processo de luto, o que os obriga a encontrar novas maneiras de olhar para a vida a partir de então.

Antes do início das filmagens, o ensaio com os atores durou três meses, com encontros diários para a construção dos personagens. A atriz Denise Weinberg vive Francisca e o ator Cacá Amaral interpreta Carlos.