Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Mostra Sesc de Cinema. Cineastas independentes podem participar com o cadastro de suas produções no site www.sesc.com.br/mostradecinema. Lançado em 2017, o concurso tem como objetivo incentivar e dar visibilidade a produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição, contribuindo para a promoção e o lançamento de artistas de todo o país. As inscrições vão até o dia 13 de abril.

Os filmes inscritos serão avaliados por uma comissão formada por profissionais e especialistas da área de cultura. Cada Estado fará sua avaliação, com recorte dos melhores filmes, que serão exibidos em panoramas estaduais. O Panorama Nacional será composto por 32 filmes selecionados entre os melhores de cada região, além de sete obras infanto-juvenis.

A edição deste ano traz algumas novidades. Uma delas é a possibilidade de inscrição de médias-metragens, além de curtas e longas. Os vencedores receberão prêmios de incentivo à produção, como forma de promover e renovar o circuito cinematográfico nacional. Os filmes infanto-juvenis serão premiados com o contrato de licenciamento para exibição.