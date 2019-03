O Projeto Paradiso, iniciativa do Instituto Olga Rabinovich, que oferece bolsas e mentorias para profissionais do audiovisual, com foco na criação de grandes histórias conectadas com seus públicos, divulga quatro bolsas internacionais, que integram o programa Bolsas Paradiso Talentos do Audiovisual. As oportunidades foram anunciadas durante o lançamento do projeto, no dia 25 de março, na Unibes Cultural, em São Paulo.

O Programa Bolsas Paradiso Talentos do Audiovisual, uma das iniciativas do Projeto Paradiso, oferece bolsas com foco em formações de curta e média duração no exterior, concedidas por meio parcerias pré-estabelecidas. Incluem cursos, laboratórios, workshops e residências que visam, sobretudo, o aperfeiçoamento profissional de quem tem atuação no mercado.

A iniciativa cobre as taxas institucionais e o deslocamento, de acordo com limites previstos em cada categoria. É garantida uma bolsa por iniciativa mediante aprovação do candidato brasileiro nos respectivos processos seletivos. A inscrição deve ser feita diretamente com a instituição parceira, local ou internacional, única responsável pela seleção.

Com foco na formação e capacitação profissional, o Projeto Paradiso atua por meio da doação de bolsas em duas áreas: roteiro/desenvolvimento e inteligência em audiências. As oportunidades são tanto para novos profissionais em busca de aceleração, quanto para os nomes com mais experiência que desejam renovar os olhares e ferramentas.

O Projeto anuncia quatro bolsas: uma bolsa para Maestría em Escrita Criativa de Roteiro Audiovisual, na Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los Baños (Cuba); uma bolsa em parceria com as Mulheres do Audiovisual, no Curso Intensivo de Verão do Programa de Mestrado (MFA) em Roteiro de Filmes e TV, da Universidade de Stony Brook (Estados Unidos); uma bolsa para a participação de um diretor/roteirista, na Pop Up Residency (Eslováquia), recém-lançada no Festival de Berlim; e uma bolsa para participar no Workshop do Locarno Industry Academy International, no Festival de Morelia (Mexico).

E ainda um prêmio para o vencedor do Festival FRAPA: um ano de acesso total à plataforma Sundance Collab, recém-lançada pelo Sundance Institute, para oferecer formações online a roteiristas e diretores.

Confira os detalhes de cada Bolsa:

Bolsa para Maestría em Escrita Criativa de Roteiro Audiovisual, na Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los Baños (Cuba) – Curso de especialização em roteiro com duração de nove meses (seis meses de aulas presenciais e três dedicados à elaboração de um roteiro, com tutoria).

A iniciativa cobre o valor integral do curso (12.300 Euros) e deslocamento aéreo (até US$ 1.000). As inscrições para a Maestria deverão ser feitas diretamente no site da EICTV, de 1º de abril a 2 de setembro. O curso acontece em espanhol, para uma turma de oito alunos, com início em janeiro de 2020. Mais informações sobre o curso, pré-requisitos e inscrições, no site http://www.eictv.org/maestrias.

A parceria com o Projeto Paradiso garante uma vaga para um brasileiro na Maestria.

Sobre a Maestria – A EICTV é considerada uma das mais importantes instituições de formação individual no mundo. Foi criada pelo Comité de Cineastas de América Latina, em 1986, com a participação de Gabriel Garcia Marquez, colocando em prática a filosofia docente do “aprender fazendo”. Ao longo dos anos, têm passado pela escola alunos e profissionais de mais de 50 países, o que a torna um espaço de grande diversidade, que conecta mundialmente o setor audiovisual.

A maestria, na sexta edição, é dirigida pelo escritor, roteirista, consultor e professor Arturo Arango, roteirista de “El Cuerno de la Abundancia” e “Lista de Espera”, com os quais conquistou o prêmio de melhor Roteiro no Festival de Havana.

Bolsa para desenvolver um projeto de série durante o Curso Intensivo de Verão do programa de mestrado (MFA) em Roteiro de Filmes e TV da Universidade de Stony Brook, dentro da Conferência de Escritores de Southampton, em julho de 2019.

A bolsa para mulheres, oferecida pelo Projeto Paradiso cobre a matrícula (US$ 2.000), deslocamento aéreo (até US$ 1.000) e ajuda de custo (US$ 1.300). O processo de seleção será realizado em parceria com a rede Mulheres do Audiovisual Brasil e Imprensa Mahon, por meio de uma comissão formada por 5 membros.

As inscrições estarão abertas de 26 de março a 5 de abril, na página do Facebook do Mulheres do Audiovisual Brasil. A vencedora será anunciada no Rio2C, no Rio de Janeiro, entre os dias 24 e 26 de abril. O curso é realizado durante a Conferência de Escritores de Southampton, do dia 10 a 21 de julho, e o idioma é o inglês.

A parceria com o Projeto Paradiso garante uma vaga para um brasileiro no Curso Intensivo de Verão.

Sobre o Curso – Situado no coração de Manhattan e criado em parceria com a famosa produtora de filmes independentes Killer Films (Boys don’t Cry, Carol, I’m Not Here), o MFA da Universidade de Stony Brook promove uma formação de ponta para roteiristas e diretores do mundo inteiro.

O Departamento de Roteiros para TV está sob a direção de Alan Kingsberg, que também atua como coordenador e professor do Curso de Verão. Ele foi responsável pela criação do currículo de Roteiros de TV da Universidade de Columbia (NYC), onde lecionou por 17 anos. Escreveu roteiros para inúmeros seriados, inclusive o legendário Law and Order e foi showrunner de cinco séries de animação.

Os participantes do Curso Intensivo de Verão são incentivados a criar um conceito de obra seriada que se sustenta pelo seu apelo emocional, mas também pela força da sua engenharia narrativa. Durante os 12 dias de workshop, os alunos criam as histórias para o episódio piloto e desenvolvem as cenas e os diálogos. O método de trabalho é colaborativo e visa emular a prática profissional das salas de roteiro, além de oferecer mentorias individuais, assim como aulas baseadas na visualização e análise técnica de uma variedade de seriados.

Bolsa para participação na Pop Up Film Residente, criada por Matthieu Darras e lançada no último Festival de Berlim.

A parceria do Projeto Paradiso com a Residência visa viabilizar a participação de um roteirista ou diretor-roteirista brasileiro(a) com experiência confirmada (mínimo de dois longas de ficção). “Diagnóstico do mercado audiovisual no Brasil, realizado pelo Projeto ao longo de um ano, por meio de mais de 80 entrevistas com profissionais do setor, mostrou que o Brasil sente necessidade de oportunidades para talentos confirmados. Mesmo com toda experiência acumulada, estes profissionais ainda podem se beneficiar de processos de acompanhamentos customizados e da alocação de tempo qualitativo ao processo criativo”, afirma Josephine Bourgois, diretora executiva da Instituição.

As inscrições estarão abertas de 26 de março a 25 de abril e deverão ser feitas pelo site www.popupfilmresidency.org. O anúncio será no Festival de Cannes. A Residência tem previsão para acontecer no mês de agosto de 2019, mas é possível adequar o cronograma de acordo com a disponibilidade do candidato selecionado.

A parceria com o Projeto Paradiso garante uma vaga para um brasileiro na Pop Up Film Residency.

Sobre a Pop Up Film Residency – O francês Matthieu Darras, diretor da Residência Pop Up (Bratislava, Eslováquia) foi diretor artístico do TorinoFilmLab por 10 anos e programador da Semana da Crítica do Festival de Cannes. Em 2018, Darras criou a Pop Up Film Residency com o objetivo de oferecer um ambiente tradicional de residência que permite aos diretores e roteiristas dedicar um tempo qualitativo ao processo de criação das suas obras. O diferencial é que ele acrescenta elementos tradicionalmente associados a laboratórios, por meio de mentorias customizadas para os residentes.

Direcionadas a profissionais confirmados com pelo menos dois longas dirigidos e lançados, a residência ocorre ao longo de três semanas durante as quais os participantes recebem uma atenção exclusiva e individualizada. Matthieu Darras é responsável pelo desenho e monitoramento do currículo e fica disponível para o residente durante o decorrer da Residência. Também coloca sua rede de contatos internacionais à disposição para ajudar na inserção da obra selecionada no mercado global.

Para atrair talentos, a Residência já estabeleceu parcerias com alguns dos mais consagrados Laboratórios, Festivais e Mercados do mundo (Next Step do Festival de Cannes, Hezayah Lab do Doha Film Institute, When East Meets West, EAVE Producers Workshop).

Bolsa para participação no Morelia – Locarno Industry Academy International, workshop que acontece no âmbito do Festival Internacional de Cine de Morelia – FICM (Mexico), a ser realizado em outubro de 2019.

O Morelia – Locarno Industry Academy International contempla oito profissionais por ano, entre os quais o Projeto Paradiso garantirá, em 2019, uma vaga para um profissional brasileiro. A pertinência de estar na edição Morelia do Industry Academy está nas possibilidades de conexões com o mercado latino-americano, que está todo ano em grande parte representado no Festival de Morelia.

As convocatórias serão abertas a partir de maio no site https://www.locarnofestival.ch/pardo/professionals/summer-academy/industry-academy.html. O workshop acontece durante o festival, em outubro.

A parceria com o Projeto Paradiso garante uma vaga para um brasileiro no workshop.

Sobre o Workshop – O Locarno Industry Academy International é um programa de capacitação internacionalmente reconhecido, voltado a jovens profissionais interessados em ampliar suas redes e aprimorar seus conhecimentos nos campos de vendas internacionais, marketing, distribuição tradicional e digital, exibição e programação. Garante aos participantes uma oportunidade de imersão nas dinâmicas de funcionamento da indústria de cinema independente regional e internacional, conectando-os com importantes players do mercado.

Criado em 2014 pelo Locarno Film Festival, o programa vem a cada ano ganhando mais espaço na cena internacional, ao firmar parcerias com importantes festivais e instituições do setor: além dessa parceria com o FICM e o IMCINE no México; no Brasil acontece associado ao Cinema do Brasil e à Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; no Chile com o Australab; na Grécia com o Thessaloniki IFF; nos Estados Unidos com a Film Society do Lincoln Center (NY); e no Líbano com a MC Distribution e a BCP.

Bolsa para acesso por 1 ano à plataforma Sundance Collab, recém-lançada pelo pelo Sundance Institute para formações online de roteiristas e diretores.

A seleção será realizada em parceria com o FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, primeiro e maior evento inteiramente voltado ao roteiro de cinema e televisão na América Latina. A bolsa, que contemplará uma assinatura anual modalidade “All Access”, será direcionada ao vencedor do Concurso de Roteiro FRAPA 2019, na categoria longa-metragem.

A convocatória para o Concurso estará aberta até 30 de março, na página virtual do Frapa, https://frapa.art.br/roteiro. O ganhador desta bolsa será anunciado durante o evento, que acontece de 2 a 5 de julho, em Porto Alegre.

Sobre a Plataforma – A Sundance Collab é uma plataforma digital recentemente criada pelo Sundance Institute, instituição consagrada no mercado audiovisual mundial. A plataforma é voltada a roteirista e diretores, aos quais oferece a possibilidade de integrar uma rede mundial de profissionais, conectada às principais atualizações do setor. Para isso, a plataforma disponibiliza conteúdos, seminários, masterclasses, cursos e tutorias, no campo de roteiros para cinema, TV, produção e direção de obras audiovisuais.

Entre as iniciativas do Projeto Paradiso ainda estão:

- A Incubadora Paradiso de Roteiros: os projetos selecionados recebem uma bolsa no valor total de R$ 30.000 (R$ 5.000 mensal), além de mentorias, doctoring, consultorias em desenho de audiência, incentivos para a inserção no circuito internacional e outros apoios adequados às necessidades de cada projeto. A seleção dos participantes é feita pelos Laboratórios e Mercados parceiros do Projeto Paradiso.

- Cursos, workshops e seminários: o Projeto promove a construção coletiva de espaços de discussão e formação pautados pelas tendências do debate global e identifica metodologias relevantes para contribuir para o desenvolvimento da indústria audiovisual nacional. Entre as iniciativas, estão o Workshop de Audience Design do Torino Film Lab e o Seminário internacional sobre construção de audiências, ambos organizados em parceria com o BrLab.

Mais informações no site www.projetoparadiso.org.br.