O Canal Futura estreia a segunda temporada da produção nacional A Cara do Futuro, no dia 1 de abril, às 22h30. Em treze episódios, a série apresenta a inovação científica brasileira, por meio de cases, projetos e invenções, que fazem do Brasil um celeiro de criatividade.

Produzido pela TAC Filmes, com direção de Diego Lara, A Cara do Futuro entrevistou mais de 300 pesquisadores e cientistas, de doze Estados brasileiros. Foram selecionados cerca de 50 cases de inovação e tecnologia, que mostram como a ciência brasileira está se preparando para construir o futuro.

Entre as inovações, uma invenção que vai possibilitar a comunicação com pacientes em coma, robôs que auxiliam em fazendas em todo o país, uma inteligência artificial que está salvando vidas no interior de Pernambuco e um episódio inteiramente dedicado às mulheres que estão revolucionando a pesquisa no Brasil.

A produção é resultado de investimentos federais, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), gerido pela Agência Nacional do Cinema – Ancine, em parceria com o SBT Santa Catarina.

O Canal Futura exibirá um episódio inédito por semana, às segundas-feiras, às 22h30. O episódio de estreia apresenta como a robótica brasileira luta para solucionar problemas e facilitar as nossas vidas.