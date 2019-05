A Sombra do Pai, escrito e dirigido por Gabriela Amaral Almeida (O Animal Cordial), estreia nesta quinta-feira, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife, Salvador e São Luis. O filme, que foi o vencedor de três prêmios no 51º Festival de Brasília, onde fez sua estreia mundial, chega ao circuito comercial dia 2 de maio e pelo projeto Cinépolis/Caixa de Pandora e em outras cidades brasileiras, a partir de 16 de maio.

Protagonizado por Julio Machado (Joaquim) e Nina Medeiros (As Boas Maneiras), A Sombra do Pai conta a história de Dalva, uma menina de nove anos, às voltas com o silêncio do pai, o pedreiro Jorge (Machado), que fica mais triste após perder o melhor amigo em um acidente. A irmã de Jorge, Cristina (Luciana Paes, de O Animal Cordial), administrava a vida de pai e filha desde a morte da mãe da menina, há três anos. Quando Cristina deixa a casa do irmão para se casar, Jorge e Dalva precisam enfrentar a distância que os separa.

Fã de filmes de terror, Dalva acredita ter poderes sobrenaturais e ser capaz de trazer a mãe de volta à vida. À medida que Jorge se torna cada vez mais ausente – e eventualmente perigoso –, resta a Dalva a esperança de que sim, sua mãe há de voltar.