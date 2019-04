No ano em que comemora 23 edições, o Cine PE – Festival do Audiovisual lança o Concurso de Argumento Cinematográfico para Curta-Metragem. O objetivo é fomentar o mercado regional e profissionalizar pessoas para a produção de roteiro de excelência no formato de curta-metragem, ou seja, filmes com duração de até 20 minutos.

O Concurso premiará o projeto vencedor com uma bolsa com desconto no valor de 50% no Curso de Roteirista Empreendedor da Escola Recife Writers Room (RWR), localizada no Recife. Os inscritos deverão enviar o roteiro de ficção, em português, contendo até cinco páginas/laudas, seguindo a formatação Master Scenes. Apenas os residentes em Estados do Nordeste poderão participar do concurso.

A responsabilidade da leitura dos argumentos ficará a cargo de profissionais do Centro Técnico do Audiovisual – CTAV, órgão vinculado à Secretaria do Audiovisual, que irão selecionar o argumento premiado. O vencedor será conhecido no dia 3 de junho, no Cinema São Luiz, durante cerimônia de premiação das mostras competitivas do Cine PE.

As inscrições para o concurso deverão ser feitas até o dia 1 de maio, no valor de R$ 10,00. A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no site www.festivalcinepe.com.br.