Claudio Torres, Sabrina Sato e Ted Sarandos © Suzanna Tierie

Em painel de encerramento do Rio Creative Conference, a Netflix anunciou seu primeiro show brasileiro de zumbi, Reality Z. Baseada na aclamada produção britânica Dead Set, criada por Charlie Brooker (Black Mirror), a série foi adaptada pelo diretor vencedor do International Emmy, roteirista e produtor Cláudio Torres e tem produção da Conspiração.

Uma ode ao terror, ao humor e à cultura pop, o show narra, em cinco episódios, um apocalipse zumbi que aprisiona participantes e produtores de um reality show chamado Olimpo, a Casa dos Deuses, na noite de eliminação do programa. O estúdio se torna um abrigo para aqueles que buscam salvação em um Rio de Janeiro onde o caos e o desespero passam a reinar.

As filmagens já começaram, com elenco que inclui Guilherme Weber (O Negócio, Real: O Plano por Trás da História), Ana Hartmann (Onde Nascem os Fortes, Me Chama de Bruna), Emilio de Mello (Psi, O Outro Lado do Paraíso), Carla Ribas (Casa de Alice, Aquarius), Luellem de Castro (Malhação, Veronica), Ravel Andrade (Sessão de Terapia, Onde Nascem os Fortes) e Jesus Luz (Guerra dos Sexos, Aquele Beijo), além de Sabrina Sato (A Grande Vitória, O Concurso) em participação especial.

A série tem produção executiva de Cláudio Torres e Renata Brandão. Cláudio também divide a direção com Rodrigo Monte e o roteiro com João Costa. Esta é a primeira colaboração entre a Netflix e a Conspiração, uma das maiores produtoras independentes do Brasil.

Reality Z será lançada com exclusividade na Netflix ao redor do mundo em 2020, e integra uma temporada de séries originais brasileiras repletas de diversidade, incluindo Cidades Invisíveis, Onisciente e Spectros.