Famoso por sua atuação nos palcos do Teatro Oficina, o diretor e ator Zé Celso, estrela pela primeira vez um longa-metragem. “Horácio”, também é o primeiro filme de Mathias Mangin e chega aos cinemas no dia 11 de abril. Com distribuição da O2 Play e produzido pela Igloo Filmes, “Horácio” traz Zé Celso como um excêntrico contrabandista gay de 80 anos, apaixonado por Milton (Marcelo Drummond), seu capanga predileto. Maria Luisa Mendonça interpreta Petula, filha de Horácio.

A trama se passa no bairro do Bixiga, um dos mais tradicionais de São Paulo, que também serve de esconderijo para o protagonista, cuja prisão foi decretada por um juiz. Ao perceber que o cerco está se fechando e que pode ser preso, Horácio tenta convencer Milton a fugir para o Paraguai e começar uma vida nova. O que ele não sabe é que o capanga está apaixonado por uma mulher misteriosa.

Nesse drama em que nenhum dos personagens sabe se é amado e por quem é amado, mentira, chantagem, sequestro e assassinato constroem um universo que progressivamente desmorona e torna o improvável possível.

No elenco, estão também Ricardo Bittencourt, Sylvia Prado, Glamour Garcia e Eucir de Souza.