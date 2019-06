Entre os dias 6 e 11 de novembro, o LATC Global Film & TV Program proporciona uma imersão total na indústria audiovisual, em Los Angeles, com uma agenda exclusiva de reuniões, painéis e visitas.

Anualmente, o LATC coordena um grupo formado por cineastas, roteiristas, produtores, advogados e funcionários públicos de várias regiões do mundo, em uma agenda intensa de reuniões, masterclasses, painéis e eventos que coincidem com o prestigiado American Film Market- AFM.

Durante o Programa do LATC, os participantes terão diversas oportunidades de networking e apresentação de projetos, nas quais discutem os aspectos criativos e comerciais com agentes, executivos e produtores nas áreas de coprodução, financiamento, representação e distribuição em multiplataformas.

Com o objetivo de conectar os profissionais com as tendências atuais da indústria, esta nova edição do Programa permite que cada participante personalize parte das atividades da agenda em Los Angeles de acordo com seus interesses específicos. Durante a inscrição, será possível escolher o tipo de credencial de acesso ao AFM, selecionar as atividades de capacitação e os tours opcionais, e determinar o perfil dos profissionais da indústria para as reuniões em Los Angeles.

Em 2019, os destaques do Programa são:

Duas opções de credenciais do AFM: “One Day Badge”, ideal para iniciantes e para quem busca ampliar networking e conhecer o mercado; ou “Industry Badge”, adequado para profissionais com projetos em desenvolvimento que precisam de acesso contínuo ao AFM, seus compradores/vendedores e suas plataformas.

Visitas guiadas: um tour com bate-papo na sede da Netflix, em Los Angeles, e/ou o tradicional Warner Bros Studio Tour, pelos bastidores de um estúdio de gravação.

Masterclasses: formação com profissionais destacados em suas áreas de atuação sobre temas e tendências atuais da indústria global e dos EUA, com produtores, distribuidores, advogados, agentes, entre outros.

Preparação para o American Film Market: orientação e dicas de preparação para o AFM 2019, voltado principalmente para profissionais iniciantes; e/ou avaliação preliminar de projeto em desenvolvimento pela equipe do LATC (sujeito a disponibilidade).

Eventos de Networking: oportunidades de networking com profissionais de todo o mundo, com opção de escolha de saída noturna à recepção do AFM no ponto turístico mais charmoso de LA, o Carrossel de Santa Monica; e convite para o tradicional PGA & WGA Mixer, uma reunião informal de networking com produtores e roteiristas afiliados às associações Producers Guild of America-PGA e Writers Guild of America West-WGA.

Painel de Pitching: oportunidade para apresentar projetos a um seleto grupo de produtores independentes e executivos da indústria, com feedback imediato e sugestões.

Reuniões técnicas em pequenos grupos: reuniões em pequenos grupos de até quatro participantes com um ou dois profissionais da indústria de acordo com áreas de interesse: produção, roteiro, direção, distribuição ou representação (sujeito a no mínimo 3 solicitações prévias durante a inscrição).

Certificado Profissional: o LATC entrega um Certificado de Participação oficial a todos os participantes ao final do Programa.

O Programa conta com o apoio da Independent Film & Television Alliance – IFTA, da Motion Pictures Association – MPA, e do escritório de advocacia Cesnik, Quintino e Salinas Advogados.

As inscrições vão até 30 de setembro ou até todas as vagas serem preenchidas. Os participantes que se inscreverem até 15 de julho garantem um desconto especial de 10% na taxa de inscrição. Para mais informações sobre o Programa, incluindo custos, requisitos e formulário de inscrição, acesse a página oficial LATC Global Film & Television Program ou entre em contato com a Coordenadora do Programa, Fernanda Lima, pelo email fernanda.latc@gmail.com.