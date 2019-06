© Tuane Eggers - Ausgang

Além da produção cearense “Pacarrete”, de Allan Deberton, o filme gaúcho “Raia 4″, de Emiliano Cunha (“A Bênção”), está em competição no Shanghai International Film Festival (SIFF), que acontece de 15 a 24 de junho. Este ano, a realização da Ausgang também marcou presença nos festivais do Panamá, Cartagena das Índias (Colômbia) e Uruguai. O drama, com elementos de suspense ambientado no universo da natação competitiva, traz no elenco as estreantes Brídia Moni e Kethelen Guadagnini, Fernanda Chicolet (“Demônia”) e José Henrique Ligabue (“Legalidade”).

Cunha divide a produção com Davi de Oliveira Pinheiro (“Porto dos Mortos”) e Pedro Guindani (“Desvios”). O filme tem financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual (Ancine/BRDE), através do edital Prodecine 05/2015. A distribuição é da Boulevard Filmes, com previsão de lançamento para 2020.

Na trama, duas adolescentes de temperamentos distintos (Brídia e Kethelen) são unidas pelos conflitos da idade e, principalmente, pelo amor pela natação. Porém, os contrastes entre as duas se intensificam quando elas se descobrem adversárias não só no esporte, mas também na vida pessoal.

“Raia 4″ foi rodado entre janeiro e fevereiro de 2018, em locações em Porto Alegre e arredores. As gravações duraram 27 dias, com um elenco de 40 atores e 200 figurantes. Na equipe técnica, estão Valeria Verba e Sheila Marafon (que dividem a direção de arte), Edu Rabin (diretor de fotografia) e Beto Picasso (diretor de produção).