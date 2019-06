A parceria entre CTAv e FIRJAN SENAI é retomada em 2019 com o lançamento de um novo grupo de capacitações gratuitas. São três opções de temas dentro do universo audiovisual: A luz no cinema e na TV, com Edinho Alves; A construção sonora de uma obra audiovisual, por Pedro Coelho; e Still de cinema, com Vantoen Pereira Júnior.

Os interessados têm de 24 a 28 de junho para preencher o formulário online de inscrição, podendo submeter o pedido para mais de uma oficina. A idade mínima para participação é de 16 anos e não há necessidade de experiência e/ou conhecimento prévio na área.

São 50 vagas disponibilizadas para cada oficina, que serão preenchidas segundo a ordem de inscrição, priorizados aqueles que tenham renda mensal familiar inferior ou igual a três salários-mínimos (R$2.994,00).

A lista de selecionados será publicada na semana seguinte às inscrições, no site www.ctav.gov.br. As capacitações acontecem em julho, no CTAv, que fica localizado na Av. Brasil, 2.482, Rio de Janeiro. Para mais informações, contate formacao.ctav@cultura.gov.br.

Veja abaixo os descritivos de cada oficina e acesse o formulário de inscrição:

A luz no cinema e na TV (Formulário de inscrição aqui)

A iluminação é um dos mais enigmáticos elementos da sétima arte. Característica marcante de diversos gêneros do cinema (ex. Cinema Noir), tem em sua técnica capacidade de criar ambientações diversas. A tecnologia digital vem proporcionando à televisão uma aproximação da estética cinematográfica.

Professor Edinho Alves: Técnico em eletricidade e iluminação para cinema e vídeo, já trabalhou em mais de cinquenta longas nacionais e, aproximadamente, vinte produções estrangeiras.

Data: Dias 8 de julho (segunda-feira), 10 de julho (quarta- feira) e 12 de julho (sexta-feira)

Duração: 12 horas

Ementa: Como relacionar Luz e Gênero Cinematográfico, Como a Iluminação em Tv se aproxima da Linguagem Cinematográfica?, Princípios de iluminação.

A Construção Sonora de uma obra audiovisual (Formulário de inscrição aqui)

A evolução tecnológica proporcionou e vem proporcionando ao cinema a exploração de novas dimensões narrativas e dramáticas para suas estórias. Uma das mais relevantes e que ainda concentra muitos mistérios e mitos é a dimensão sonora, tanto nas telas quanto fora delas. Essa paixão humana pelo som tem proporcionado grandes investimentos e melhorias no mercado audiovisual. Para acompanhar esses avanços, os profissionais de áudio e até do cinema como um todo, precisam se manter atualizados tanto em linguagem sonora quanto em técnicas de produção de áudio.

Professor Pedro Coelho: Professor do curso de sound design e trabalha na criação filmes de animação e ficção, como “Vidas Cruzadas”, “Missão Madrinhas de Casamento”.

Data: Dias 24 de julho (quarta- feira) e 26 de julho (sexta-feira)

Duração: 8 horas

Ementa: O que é o som? Estímulo sensorial e fenômeno físico; Qual é e como se dá a nossa relação com ele?; Breve história do som no cinema; Workflow da produção de áudio para o audiovisual; Da pré-produção até a finalização na pós-produção; A importância do som na pré-produção; O áudio na produção e no set; Etapas da pós-produção; Explorando a linguagem sonora e as dimensões dramáticas e narrativas do som; Construindo um conceito sonoro coerente e objetivo para o projeto audiovisual.

Still de Cinema (Formulário de inscrição aqui)

O trabalho de um fotógrafo de Still de Cinema, é um profissional que acompanha as filmagens, fazendo o “making of” do trabalho e produzindo fotos que serão usadas para a divulgação na imprensa, cartazes e folders.

Professor Vantoen Pereira Júnior: Fotógrafo há 40 anos, atuando em produções cinematográficas, foto jornalística e publicitária, TV e Vídeo.

Data: Dias 29 de julho (segunda-feira) e dia 31 de julho (quarta- feira)

Duração: 8 horas

Ementa: O que é Still? O que é Still no Cinema?; Trabalho em equipe; Relação com diretor de fotografia; Interpretação de Roteiro, etilos de cenas; O Cartaz.