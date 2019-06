Produtores brasileiros participam, a partir de 10 de junho, do Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, na França, o maior festival de animação do mundo. O segmento nacional vive um momento de expansão sem precedentes e a delegação brasileira do Brazilian Content no evento reflete esse clima otimista, com projetos/produções selecionados e obras já reconhecidas e premiadas internacionalmente.

Nesta edição, 16 empresas, representadas por 23 profissionais farão parte da delegação brasileira do Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O foco dos produtores é o Mifa (International Animation Film Market), mercado integrado à programação de Annecy.

Levantamento divulgado neste ano revelou a força atual da animação brasileira em negócios internacionais: US$ 3 em cada US$ 4 negociados em coproduções internacionais saíram de parcerias no segmento de animação. Estas coproduções representam 83% de um total de US$ 45 milhões em negócios com estrangeiros em 2018, um aumento de 35% sobre o ano anterior. Estes números correspondem às empresas associadas ao Brazilian Content.

Um dos destaques brasileiros em Annecy é o curta “Sangro”, que está entre os 23 selecionados na competição Perspectives Short Films. A produção, de 7min15s, tem a direção de Thiago Minamisawa e Bruno Castro, com animação de Guto BR. A Ultrassom Music Ideas, responsável por trilhas sonoras de sucesso, como “Tito e os Pássaros”, “O Menino e o Mundo” e “Guida”, estes dois últimos premiados em edições passadas de Annecy, também participou de “Sangro”, com a finalização de áudio da animação.

Dois projetos foram selecionados para pitchings no Mifa. Um deles é “Ana, en Passant“, do Apiário Estúdio Criativo, que foi selecionado para o Feature Films Mifa Pitches. O outro projeto em competição é “Cachalote”, de Angelo Defanti (Sobretudo Produção), selecionado para Animation! Focus @ Mifa.

O Mifa 2019, que será realizado de 11 a 14 de junho, é uma feira que reúne estandes e diversas atividades voltadas para a indústria de animação, com foco na geração de negócios, dentro do Festival de Annecy (este, realizado de 10 a 15 de junho). Para os produtores, é uma oportunidade para encontrar importantes players do mercado, manter contatos e acompanhar tendências de programação.

O Brazilian Content organiza delegação brasileira ao evento desde 2012. Na edição de 2018, o Mifa contou com 3.800 participantes, 827 expositores, 490 compradores e distribuidores e 468 projetos submetidos para os pitches, totalizando 75 países representados. No ano passado, o Brasil foi o grande homenageado de Annecy. Neste ano, será a vez do Japão.

Como parte de seu papel de capacitação e ampliação de oportunidades de negócios, o Brazilian Content oferece uma série de benefícios aos produtores, como estande de suporte aos brasileiros, inclusão em informativos de divulgação e participação em atividades de networking. Produtores também participaram de consultoria com a escritora Fabienne Gambrelle para a preparação do evento e poderão participar de reuniões com a especialista durante o Mifa.

As empresas integrantes da delegação do Brazilian Content são: Apiário Estúdio Criativo, Boulevard Filmes, Chatrone, Coala Filmes, Copa Studio, Estúdio Makako, Fraiha Produções, Kaplow Studio, Lobo, Mauricio de Sousa Produções, Movioca Content House, PenGuin Content, Spirit Animation Studios, Super8Prod, Tappi e Um Filmes.

Produtores participam de projetos parceiros da Apex-Brasil com entidades setoriais que promovem as exportações dos segmentos de audiovisual e música: Brazilian Content, Brasil Music Exchange, Cinema do Brasil e FilmBrazil, que atuarão de forma integrada no evento.