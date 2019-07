Estão abertas as inscrições para o 14º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, que esse ano se realizará de 5 a 11 de dezembro, na Rede Cinépolis (Manaíra Shopping), mais uma vez com patrocínio da Energisa/Usina Cultural e Armazém Paraíba e chancela da Universidade Federal da Paraíba. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de agosto, através do site oficial do festival www.festaruanda.com.br.

Entre as novidades desta edição, está a abertura de inscrições também para longa-metragem (até o ano passado, os convites eram feitos diretamente pela organização a diretores/distribuidoras de filmes). Mais duas categorias foram criadas: Curta Universitário de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e Filme Publicitário. Estas têm validade apenas para a Paraíba, sendo que a de Filme Publicitário contempla também trabalhos oriundos de disciplinas, por exemplo. Videoclipe é outra categoria nova, aberta a todos os profissionais do meio, independentemente de vinculação com instituição de ensino superior.

A organização do Fest Aruanda, devidamente consubstanciada e com aval do mais importante pesquisador do cinema paraibano, Wills Leal, anunciou a celebração do Centenário das Atividades Cinematográficas em solo paraibano, capitaneadas que foram por Walfredo Rodriguez em 1919, logo após retornar do Rio de Janeiro, onde fez sua iniciação profissional como cinegrafista e montador na produtora Federal Films.

O primeiro cineasta, como ele é nomeado em tese de doutorado do prof. Lúcio Vilar (ECA-USP), iniciou neste ano de 1919 a produção de cinejornais, exibidos no Cine Rio Branco. Dessas atividades, uma prática comum no período, chamado de cinema silencioso, e produzidas em película de 35mm, Walfredo Rodriguez migrou para os documentários onde se tornaria conhecido ao longo da década de 1920 com os filmes de longa-metragem Carnaval Paraibano e Pernambucano (1923) e Sob o Céu Nordestino (1929).