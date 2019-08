A Academia Brasileira de Cinema anunciou, em coletiva na Cinemateca de São Paulo, “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, dirigido por Karim Aïnouz, como o filme brasileiro que irá concorrer a uma vaga entre os indicados ao Oscar de Melhor Longa-Metragem Internacional, pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences. O longa foi premiado como melhor filme na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes deste ano e tem estreia marcada para 31 de outubro. Antes disto, fará sua première no Cine Ceará, no dia 30 de agosto.

O comunicado aconteceu após uma reunião dos especialistas responsáveis pela seleção, formada por membros indicados pela Academia Brasileira de Cinema: Anna Muylaert (presidente); Amir Labaki; Sara Silveira; David Shurmann; Ilda Santiago; Mikael de Albuquerque; Vania Catani; Walter Carvalho; Zelito Viana e na presença de Jorge Peregrino, presidente da Academia.

O longa, coproduzido pelo Canal Brasil, que fala da invisibilidade dos mais variados tipos de violência sofridos por mulheres, foi selecionado entre uma lista de 12 concorrentes e, agora, aguarda o anúncio dos finalistas, que acontece no dia 13 de janeiro, em Los Angeles. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 9 de fevereiro.

A última vez que o Brasil emplacou uma indicação foi em 1999, com o filme “Central do Brasil”, de Walter Salles.