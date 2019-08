Estão abertas as inscrições para o Prêmio Cabíria, que irá selecionar roteiros de longa-metragem de ficção e argumentos de longa-metragem infanto-juvenil de autoria de mulheres, ou escritos em coautoria com roteiristas mulheres. As inscrições seguem até o dia 22 de setembro e podem ser feitas através do link www.cabiria.com.br, mediante pagamento de taxa de R$50 reais. As finalistas serão divulgadas no dia 4 de novembro. Para a outra categoria do prêmio, a de roteiro de piloto de série, as nove semifinalistas, dentre 79 projetos inscritos, já tiveram seus nomes anunciados no FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, parceiro da iniciativa.

Lançado em 2015, este ano, o Prêmio Cabíria se desdobra num evento de maior alcance: a 1ª edição do Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, que acontecerá em novembro no Rio de Janeiro. O festival busca ser um espaço de debate sobre gênero e diversidade na cadeia produtiva do audiovisual, estimulando o crescimento quantitativo e qualitativo do protagonismo feminino nas telas e atrás das câmeras, além de oferecer ao público o contato com obras de cineastas mulheres. Propondo uma expansão dos objetivos do prêmio, as atividades do evento incluem painéis, mesas de debate, masterclass, exibições de filmes seguidas de debates, além da própria premiação de roteiros e argumentos de longas e pilotos de série.

O Prêmio Cabíria conta com o apoio do Instituto Olga Rabinovich – Projeto Paradiso, Maquinário Narrativo, Tertúlia Narrativa, FRAPA, ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual, Olhar Distribuição e Embaixada da França no Brasil.