O diretor francês radicado no Brasil, Alain Fresnot, realizador de obras como “Família Vende Tudo” e “Desmundo”, apresenta seu novo trabalho, “Uma Noite Não é Nada”, a partir do dia 22 de agosto nos cinemas, com distribuição da Imovision.

Protagonizado por Paulo Betti, o filme se passa em meados dos anos 80, em São Paulo, e retrata a vida de Agostinho, um decadente professor de Física que acaba se apaixonando por Márcia, uma de suas alunas. Márcia é uma mulher bem mais jovem que ele, emocionalmente perturbada e soropositiva. Eles começam um intenso relacionamento, fazendo com que Agostinho comece a arriscar seu casamento com Januária, interpretada pela atriz Claudia Mello.