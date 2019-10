A Sessão Vitrine lança, no dia 10 de outubro, nos cinemas e plataformas de TVOD, o longa-metragem “A Noite Amarela”, de Ramon Porto Mota. Ambientado na Paraíba, o filme narra a história de um grupo de sete adolescentes que viajam para uma pequena ilha na costa do Nordeste brasileiro, para celebrar o fim do último ano escolar. No entanto, a festa acaba no primeiro anoitecer, após um estranho acontecimento com o grupo.

O longa teve sua estreia mundial no 48º Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, e também foi exibido nos festivais: 16º IndieLisboa, Olhar de Cinema ’19, 14ª Mostra Cinema Conquista, 19º New Horizons IFF, 9º CineFantasy, CineBH – 13ª Mostra de Cinema de Belo Horizonte e 4º Brooklyn Horror Fest.

“A Noite Amarela” é uma produção paraibana, assinada pela Vermelho Profundo, com coprodução da Narrativa. A distribuição no Brasil é da Vitrine Filmes, por meio do projeto Sessão Vitrine, que tem ingressos mais baratos nos cinemas parceiros e estreia simultânea em plataformas digitais: Apple TV, Google Play/YouTube Premium, Now e Vivo Play. O Filmmelier, serviço de recomendação de filmes trará a programação completa e é parceiro de promoção do projeto.