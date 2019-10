“De Peito Aberto”, de Graziela Mantoanelli, acompanha seis mulheres de diferentes classes sociais, durante os 180 primeiros dias de vida de seus bebês – período recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para amamentação exclusiva.

O documentário, que estreia em 3 de outubro, com distribuição da Pagu Pictures, levanta questões como a importância de uma rede de apoio emocional e prático às mães, para que consigam prover naturalmente o alimento relevante ao desenvolvimento de seus filhos, o que inclui a parceria efetiva do pai.

“De Peito Aberto” também conta com o depoimento de renomados especialistas, entre eles a terapeuta argentina especializada em maternidade Laura Gutman, o pediatra espanhol Carlos González, o pediatra Moisés Chenciski, e o psicólogo e terapeuta de família Alexandre Coimbra Amaral. Eles reforçam a importância do leite materno para o desenvolvimento do bebê e seu incomparável valor nutricional.

O aleitamento materno é considerado pela Nações Unidas como a ação isolada mais eficaz no combate à mortalidade infantil. Um tema com tamanha relevância social mobilizou mais de 700 mulheres a financiar coletivamente a primeira fase da produção, atendendo a um chamado da diretora para a realização de uma obra inédita sobre o assunto, com mais de 5 anos de pesquisa e 200 horas de material bruto, capitaneada pela Deusdará Filmes.