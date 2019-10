"Lembre-se de Mim, por Favor", de Peng Xiaolian

A Mostra de Cinema Chinês de São Paulo comemora a sua a 5 ª edição com uma homenagem às diretoras chinesas contemporâneas. O evento, que acontece de 4 a 13 de outubro, no CCSP (Centro Cultural São Paulo), tem entrada gratuita.

Com a curadoria de Wang Yao, Pesquisador da Academia de Cinema de Pequim, a programação deste ano traz uma seleção de nove longas dirigidos por mulheres e inéditos no Brasil. Os filmes estão divididos em dois ciclos: A fina flor da 5ª geração e Diretoras chinesas da nova geração.

Abrindo a 5ª Mostra de Cinema Chinês, para convidados, no dia 3 de outubro, será exibido Lembre-se de Mim, por Favor, da cineasta Peng Xiaolian, falecida recentemente. Vencedor do 13º Festival de Cinema Chinês de Paris, o longa conta a história de Cai Yun, atriz de ópera em uma pequena cidade que, ao mudar-se para Xangai, descobre a antiga coleção de filmes de seu colega de quarto e fica fascinada pela trajetória da atriz Huang Zongying. Uma ode ao amor e à arte, por meio dos quais as personagens buscam dar sentido às suas vidas.

O ciclo A fina flor da 5ª geração apresenta os cinco filmes mais recentes de premiadas cineastas, entre eles estão Lembre-se de Mim, por Favor, dirigido por Peng Xiaolian, Uma Cidade Chamada Macau, de Li Shaohong, Entrando na Cidade Proibida, dirigido por Hu Mei e eleito o filme de maior destaque na mídia no 21º Festival Internacional de Cinema de Xangai, Diário de Polícia/Viver e Morrer em Ordos, da cineasta Ning Ying, e Flores Vermelhas e Folhas Verdes, de Liu Miaomiao, que estará presente na mostra deste ano num bate-papo com o público.

Quatro obras dirigidas por mulheres e premiadas nos maiores festivais internacionais deste ano e do ano passado foram escolhidas para compor o Panorama Diretoras chinesas da nova geração. Trabalhos inaugurais de suas diretoras, os filmes são: Um Primeiro Adeus, de Wang Lina, eleito melhor filme pelo Júri Internacional da Mostra da Nova Geração no Festival Internacional de Berlim, Garotas Sempre Felizes, de Yang Mingming, ganhador do Pássaro de Fogo e Prêmio Febsie no Festival Internacional de Cinema de Hong Kong, A Travessia, de Bai Xue, prêmio de melhor Nova Diretora no 13º Prêmio de Cinema Asiático (AFA), e Três Aventuras de Brooke, de Yuan Qing, indicado ao melhor milme no 75º Festival de Cinema de Veneza.

A Mostra de Cinema Chinês de São Paulo é uma realização do Instituto Confúcio na Unesp, em parceria com o Centro Cultural São Paulo e a Spcine. A programação completa da mostra pode ser conferida no site www.institutoconfucio.unesp.br.

5ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo

Data: 3 a 13 de outubro

Local: CCSP – Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000 – São Paulo) – Sala Lima Barreto| 99 lugares

Classificação indicativa: Livre

Retirada dos ingressos: 1h30 antes da sessão

Entrada gratuita