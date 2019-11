O 10º International Uranium Film Festival do Rio de Janeiro está com as inscrições abertas, até o dia 1º de janeiro de 2020, para obras de todos os gêneros, formas e tamanhos, ficções, documentários e filmes de animação, novos e antigos. A exigência para participação é que os filmes tenham em sua temática aspectos nucleares ou atômicos: energia nuclear; bombas atômicas; armas de urânio; mineração e prospecção de urânio e outros minerais radioativos; acidentes nucleares e radioativos; Fukushima e Chernobyl, ciência e medicina nuclear; irradiação de alimentos; ou lixo radioativo; filmes sobre barragens de águas e de rejeitos de lixo radioativo e sobre materiais radioativos de ocorrência natural; filmes sobre a história da energia nuclear e cientistas nucleares como Marie Curie e Julius Robert Oppenheimer.

O festival acontece de 21 a 31 de maio de 2020, na Cinemateca do MAM Rio e, de 15 a 18 de outubro, em Berlim, Prenzlauer Berg. O festival premia as melhores e mais importantes produções do ano com o seu troféu, uma obra de arte única criado pelo artista de Santa Teresa, Getúlio Damado.

O festival nasceu no Rio de Janeiro, em 2010, com sua primeira edição em maio de 2011, no Rio de Janeiro. O festival virou hoje o ”Cannes Atômico” com mostras realizadas também em sete países e mais de 40 cidades: do Rio a Nova York, Los Angeles, Nova Deli e Berlim.