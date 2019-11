O Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, que começa na próxima segunda-feira (2 de dezembro), reabriu as inscrições para as oficinas temáticas. Estudantes e profissionais de cinema e áreas afins, como comunicação e artes, além de amantes da sétima arte, poderão participar dos treinamentos com profissionais. As inscrições já podem ser feitas no site primeiroplano.art.br e são gratuitas. Como há limitação do número de vagas para cada oficina, a organização poderá selecionar os participantes, usando como critério o ramo de atividade e a afinidade com o tema escolhido.

As oficinas acontecem a partir do dia 3, em locais distintos da cidade: Funalfa, UFJF e Escola de Artes Pró-Música (antiga Casa de Cultura). Estas atividades do Primeiro Plano ocorrem paralelamente às mostras competitivas Regional e Mercocidades.

Com o adiamento do Festival Primeiro Plano, que originalmente ocorreria em novembro, houve mudança no local de exibição dos filmes. A abertura, às 20h do dia 2, permanece no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, Centro de Juiz de Fora. Entretanto, as exibições dos longas e dos curtas das mostras competitivas foram transferidos para o Cinemais Alameda, no Bairro Alto dos Passos, Zona Sul.