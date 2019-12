Com 700 mil exemplares vendidos no Brasil, Jenny Han é um fenômeno mundo afora. O primeiro livro de sua série Para Todos os Garotos que Já Amei deu origem ao filme homônimo lançado pela Netflix em agosto de 2018 e rapidamente alcançou os marcos de produção original e de comédia romântica mais vistos da plataforma de streaming. A sequência P.S.: Ainda Amo Você, com Lana Condor, Noah Centineo e Jordan Fisher, já tem data de estreia: 12 de fevereiro. Para celebrar a chegada do filme, a Intrínseca preparou uma sobrecapa inspirada no pôster da produção.

No início, o namoro de Lara Jean e Peter Kavinsky era pura armação. Foi o jeito que ela arrumou para diminuir o constrangimento de ver as cartas secretas que escreveu para seus amores platônicos pararem misteriosamente nas mãos dos destinatários. Ela só não esperava que cairia na própria farsa. O que começou como uma mentirinha, se transformou em algo mais. Quando tudo parece estar sob controle, o destino se encarrega de dar uma rasteira no relacionamento: John Ambrose, antigo amor de Lara Jean, reaparece na vida da garota e os sentimentos que ela nutria por ele também se reacendem — e dessa vez são recíprocos. Agora, a personagem que cativou fãs de todas as idades precisa descobrir como lidar com os dilemas do coração.

Sobre a autora: Jenny Han nasceu na Virgínia, Estados Unidos, e fez mestrado em escrita criativa na New School. Tem mais de dez obras publicadas, entre romances e livros infantis. Mora no Brooklyn, em Nova York. Além da série Para Todos os Garotos que Já Amei, a Intrínseca publicou também outro sucesso da autora, a Trilogia Verão.

P.S.: Ainda Amo Você

Autora: Jenny Han

Tradução: Regiane Winarski

Editora: Intrínseca

Páginas: 304

Preço: R$ 39,90 (impresso) / R$ 19,90 (ebook)